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То, что никто не видит То, что никто не видит
Киноафиша Фильмы То, что никто не видит Отзывы о фильме «То, что никто не видит»
Tas, ko viņi neredz То, что никто не видит 2017 / Латвия
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «То, что никто не видит»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Молодая медсестра Эльза (Катерина Шпица) молча страдает в отношениях с начальником, доктором Кауфманом (Андрис Кейшс). Тот говорит, что любит, но на деле, скорее, использует покорную подчиненную для своих сексуальных нужд. По протекции Кауфмана Эльза получает возможность подработать: в дом к загадочному богачу Николя, лежащему в коме, требуется сиделка. Пациент (Евгений Ткачук) юн и хорош собой, а до комы его, как выясняется, довела разработка искусственного интеллекта. Нейронная сеть по имени…

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Дмитрий Маркушев 4 ноября 2019, 11:14
Оценка
https://www.kinoafisha.info/movies/8329983/comments/
4 ноября 2019, 11:14 Ответить
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