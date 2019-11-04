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Молодая медсестра Эльза (Катерина Шпица) молча страдает в отношениях с начальником, доктором Кауфманом (Андрис Кейшс). Тот говорит, что любит, но на деле, скорее, использует покорную подчиненную для своих сексуальных нужд. По протекции Кауфмана Эльза получает возможность подработать: в дом к загадочному богачу Николя, лежащему в коме, требуется сиделка. Пациент (Евгений Ткачук) юн и хорош собой, а до комы его, как выясняется, довела разработка искусственного интеллекта. Нейронная сеть по имени…