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Дэвид Оукс
Дэвид Оукс
David Oakes
О персоне
Фильмография
Дэвид Оукс
David Oakes
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Дата рождения
14 октября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Солсбери, Англия, Великобритания
Рост
184 см
Биография Дэвида Оукса
Родился 14 октября 1983 года. Солсбери, Англия, Великобритания.
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Фильмография Дэвида Оукса
Атлантида
фэнтези, триллер
2017, Испания / Франция
6.0
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