1914 год. Бескрайний океан и гаснущие на ветру спички. Молодой метеоролог (Дэвид Оукс) уже более двух месяцев находится в пути. Ему предстоит целый год провести на потерявшемся в водах южного полушария островке. На месте в доме своего предшественника он обнаруживает полный бардак. Толстый слой пыли покрывает мебель и так навязчиво намекает, что хозяин давно там не живет. Поиски приводят молодого человека к маяку. Там он и капитан судна (Джон Бенфилд) находят Грюнера (Рэй Стивенсон) –…
Начало двадцатого века, на затерянный остров прибывает молодой метеоролог Френд, ему предстоит монотонная и скучная работа – нести годичную вахту на метеостанции. На острове нет других жителей, кроме немного сумасшедшего и сурового смотрителя маяка Грюнера. Страж маяка что-то скрывает, это видно с первых сцен, но Френд слишком упрям и горд, чтобы уплыть обратно. Даже старый капитан корабля не в силах уговорить Френда уплыть, нашему герою совершенно чужд инстинкт самосохранения. Никого не смутило, что прошлый метеоролог бесследно исчез с острова, но таковы были те времена, нещадно косившие людей страшными болезнями. Молодому парню придётся научиться находить общий язык с Грюнером и подружится с его «домашним» питомцем.
«Атлантида» держит зрителя в напряжении где-то до середины фильма, после чего начинаются происходить вполне предсказуемые вещи. Много вопросов оставил фильм после просмотра, сюжетные несостыковки разочаровали, хотя фильм вполне интересно было посмотреть. Несмотря на отсутствие неприличных сцен, «Атлантида» богата изобилием недосказанности в вопросах, о которых не принято даже думать. Вы самостоятельно сможете сделать выводы после просмотра и попытаться разгадать замысел режиссера.
Я посетила показ фильма «Атлантида», подготовленный порталом КиноАфишаInfo и приправленный перформансами живых статуй и конкурсами. И они, в итоге, оказались интереснее происходящего на экране.
Фильм Ксавье Жанса – экранизация романа-триллера Пиньоля Альберта «Холодная кожа». Книга стала международным бестселлером и была переведена на 28 языков. Но если вы не читали книгу, стоит ли фильм просмотра? Чтобы ответить на этот вопрос, я буду рассматривать «Атлантиду» как цельное самостоятельное произведение, не опираясь ни на роман, ни на трейлеры и описания, и говорить о впечатлениях, сложившихся только в результате увиденного на экране.
С первых кадров фильм поражает красотой: общие планы острова, проработанные визуальные образы героев и море – непокорное и прекрасное. Картинка действительно впечатляет, а в сочетании с саундтреком создает нужную атмосферу одиночества и бессилия героев перед величием природы. Но чтобы показать красивую картинку под красивую музыку не обязательно снимать фильм, можно обойтись и клипом. Основа произведения держится на сюжете и персонажах. Разберем их подробнее.
1914 год. Молодой метеоролог без имени отправляется на необитаемый остров без названия выполнять работу без цели. Примерно так можно описать первые десять минут фильма. О главном герое мы не узнаем ничего, кроме его профессии. Даже его спутник, капитан судна, раскрывается подробнее. По прибытии на остров, метеоролог обнаруживает, что его предшественник немножечко умер, а единственный человек, с которым ему предстоит общаться целый год – угрюмый смотритель маяка по имени Грюнер, который ведет себя не только не дружелюбно, но и подозрительно. Казалось бы, смерть коллеги и поведение единственного живого человека на острове должны заинтересовать как главного героя, так и тех, кто приехал его сопроводить, ведь они должны были отвезти его предшественника обратно. Но все дружно на это плюют; действительно – подумаешь, был человек, и нет человека, мелочь, ничего особенного. Никто не пытается подробнее расспросить ни о причине смерти, ни об останках, хотя у человека наверняка есть семья, которую вряд ли устроят объяснения вроде «ваш близкий родственник умер при исполнении служебных обязанностей от тифа, и даже хоронить вам будет нечего». Так или иначе, спутники главного героя уезжают, а ему предстоит первая веселая ночка на острове, в ходе которой он узнает, что остров вовсе не такой уж необитаемый, как ему казалось.
Фильм снят и позиционируется в жанре ужасов, но это все-таки не слэшер, и хочется хоть не документальной, но логики в поведении персонажей и построении сюжетных линий, чтобы была возможность этим персонажам сопереживать. А ее в фильм не завезли. Главный герой действует совершенно необдуманно и противоречит всем законам элементарного выживания. Как можно было отправиться совершенно ни к чему не подготовленным неизвестно куда, не зная ровным счетом ничего о месте, где тебе придется жить в полном одиночестве целый год? Без мамы и медотделения. По кадрам складывается впечатление, что герой не взял с собой вообще ничего, кроме художественной литературы; ни лекарств, ни своих вещей, необходимых на такой длительный срок, у него нет. Впервые столкнувшись с существами, которые, заметьте, изначально не нападают, он не пытается затаиться и пронаблюдать за их поведением, а нападает первым, не зная ни уровня их силы, ни количества. А потом удивляется, почему же они настроены враждебно. В фильме они так и останутся просто существами: герои говорят о них исключительно в третьем лице и дают имя лишь одной их представительнице. Позже, когда у героя появляется возможность подробнее изучить представителя вида без риска для собственной жизни, сделать записи и наблюдения, чтобы потом передать их на Большую Землю, он просто ванильно философствует о «монстрах» и делает записи, связанные исключительно с его чувствами по поводу того, что им с Грюнером тяжело отражать их атаки. Во время этих атак он проявляет себя как слабохарактерная тряпка, не способная даже держать оружие, так что Грюнеру приходится все делать самому. Обилие закадровых монологов главного героя, исполненных философского нытья, пробуждает у особо внимательных зрителей синдром поиска глубинного смысла, которого нет. А есть метеоролог, не понимающий, что решение развести в ветреную погоду огромный костер у деревянной лачуги для отпугивания непонятных тварей, может повлечь за собой определенные последствия, и его эмоции там, где нужен разум.
Если первый главный герой – мальчик с тонкой душевной организацией, то второй – подонок терминальной стадии. Грюнер, обезумевший и отчаявшийся от полного одиночества и постоянных нападений «проклятых жаб», предстает перед зрителем озлобленным, беспринципным и жестоким. Это неплохо раскрывает его как персонажа и хоть как-то оправдывает эпиграф Ф. Ницше о «борющихся с монстрами» в начале фильма, но совершенно не способствует сочувствию и сопереживанию. Выбирай, дескать, дорогой зритель, чья судьба тебе небезразлична: великовозрастного мальчика, попадающего в передряги по собственной неосмотрительности и глупости, или озлобленного на весь мир угрюмого старика, который собственными руками рушит все, что могло бы придать его жизни хоть какой-то смысл, и держит в качестве игрушки живое существо, истязая его от скуки и потому, что не может добраться до его собратьев.
К слову, непонятно, как герои в целом относятся к существам: то считают их врагами и уверены, что их нужно уничтожить, то пускают в свою постель одного из представителей вида; то герои готовят для «проклятых жаб» ловушку (обсуждая свой план при одной из особей), то рассуждают о том, что у них есть душа и чувства. А если герои в таких метаниях, как зрителю-то определиться? Если хотели показать, что все неоднозначно, и монстры могут оказаться человечнее людей, то это и так понятно и не ново, зачем делать на этом такой акцент? А так ничем не мотивированные перепады отношения героев к существам поневоле заставляют сомневаться в их душевном здравии. Хотя какое там здравие при такой-то жизни…
В итоге фильм, получился затянутым и скучным даже в плане битв с существами, которые настолько однообразны, что порой кажется, что это один бой порезан на куски и разбросан по фильму. Крайне мало деталей, позволяющих зрителю зацепиться за личности героев, их прошлое; нет возможности понять их мотивацию и переживания. Резонный вопрос «зачем ты сюда приехал?» заданный главному герою сначала капитаном, а затем и Грюнером в разных формулировках, останется без ответа. В целом, понятно, что хотели показать: главный монстр на острове – полное, беспросветное одиночество, толкающее человека в пучину безумия и отчаяния. В итоге же получился сферический мир в вакууме, в котором нормально не интересоваться ничем, включая непонятную гибель людей и существование неизвестных форм жизни, которые могут перевернуть знания о мире в целом. А если героям все равно, о чем зрителю беспокоиться и задумываться? При этом фильм подается как абсолютно серьезный продукт, в нем нет и намека на иронию, а все разговоры героев наполнены такой мрачной безысходностью, что зубы сводит. При этом в зале довольно часто раздавались сдерживаемые смешки. А это, как ни крути, говорит о том, что попытка сделать мрачное лицо и на фоне бушующего моря вещать о том, как все плохо, все же не придаст бездне глубины.
Наши дорогие друзья -, портал @kinoafisha.info(КИНОАФИША.info) -, пригласили нас(@rrvid("Счастливый Конец") на пресс-показ нового фильма "Атлантида", интерс к которому подогревали многочисленные рекламные трейлеры и тизеры почти каждого местного кинотеатра.
В четверг, 30 ноября, открывается новый уик энд кинопремьер и, среди многих мало привлекательных проектов (за исключением разве что "Иностранца" с Джекки Чаном и Пирсом Броснаном), вашему вниманю будет представлен фильм режиссера Ксавье Жанса "Атлантида", о котором мы вам сейчас и расскажем всю правду.
Снятый по книге с "одноименным" ( спасибо "рашн релизерс" за попытку перевода) названием (ориг. "Cold Skin") фильм, показывает нам историю противостояния людей и мутных рептилойдов (явно сбежавших из снов похищенных и изнасилованных инопланетянами неудачников). Фильм начинается с прибытия на таинственный остров из серого и унылого камня молодого метеоролога (Дэвид Оукс), который на целый год остается на острове ради скучной и мало интересной работы. На всем этом острове, кроме хижины метеоролога, имеется еще одна достопримечательность - старый маяк, смотритель которого странный и крайне ассоцилизировавшийся пенсионер по имени Грюнер (Рэй Стивенсон). В первую же ночь, к готовящемуся к тихому и размеренному осознанию бессмысленности бытия парню являются непрошенные гости. Парочка зеленых рептилойдов, сопя и фыркая, пугают героя до усрачки, кардинально меняя его планы на тихое и безмятежное сосуществование с общей картиной уныния и тоски навеваемой местными пейзажеми.
Понимая, что в одиночку ему не справиться, герой отправляется к маяку, где недружелюбный Грюнер нарекает его именем Френд, и, уже в кооперативе, они держат оборону против волн неистовых, зеленожопых, водоплавающих мутантов на манер классического "Tower Defence". Старый пройдоха совсем не прост. Помимо маниакальной склонности к убийству агрессивных, игуаноподобных человекоптилий за ним водится еще один маленький грешок. Дело в том, что он держит в плену самку таинственной расы рыбо-лягушко-людей и, на досуге, склоняет ту к актам межвидового скрещивания. Очевидно, что, по мнению автора, настоящий мужчина одиноким долго не бывает. К счастью ли или к тоске, но самка (Аура Гарридо), спустя примерно час просмотра этого фильма, начинает казаться "очень даже ничего", а в голову лезет мысль о том считать ли сцены с завуалированной сплошным синим бодиартом обнаженкой эротическими... И так далее, и тому подобное, в том же стиле нам продолжают навешивать лапшу про то, что Дарвин, ты не прав, а кино не отстой, и что тут есть взрывы драма, апогей и развязка и даже концовка ставящая в тупик самым "лажовым" способом на какой только способен автор. Дальнейшее обсуждение сюжета лишено всякого смысла как и сам фильм, на наш взгляд.
Удивляет , что виновником всего этого безобразия является Ксавье Жанс - опытный сценарист и режиссер. В его копилке такие фильмы, как мясная и жуткая "Граница" (Frontière(s)), а так же "Хитмэн" (2007-ого года) и Раздилитель ("The Divide" - постапокалипсис с Майклом Бином и неплохим рейтингом). Очевидно,Очевидно что своя фанатская армия у этого парня найдется, и, вероятнее всего, именно эти люди смогут в полной мере насладиться работой режиссера и оценить этот фильм по достоинству. К слову сказать, нам этот фильм показался странным, нечетким и, толи слишком сложным, чтобы показаться интересным, толи слишком простым, чтобы показаться таким уж необходимым вкладом в историю индустрии кинематографа. Да и в целом, вся эта мутота явно напоминает одну из ранних работ Говарда Ф. Лавкрафта "Дагон" где были и отчуждение и безысходность и рыбо-лягушко-человеки, жрущие всё, что шевелится. К сожалению, мертвый классик не истребует за шалости плагиата ни с Ксавье Жанса, ни с Пиньоля Альберта Санчеса - атора книги "Холодная Кожа". Что касается удовольствия от просмотра, то можете смело рассчитывать увидеть все то о чем мы говорим воочию. В частности, думаю что редкие фанаты испаноязычного писателя Пиноля Санчеса могут смело идти за красивой и атмосферной экранизацией их любимой книги. Всем приятного просмотра, любите кино, пока!
Мама, мы все должны жить у моря(с).
Какая эта сладкая мечта человека, который закован в каменных джунглях: просыпаться каждое утро под шум волн и находиться посреди океана. Но вот готовы ли вы на целый год пожертвовать цивилизацией и провести эти 365 дней в гордом одиночестве? Учитывая, что действие фильма «Атлантида» происходит в 1914 году в самый разгар войны, мотивы человека, мечтающего сбежать в тихое место вдали от боли, потерь и крови вполне понятны и объяснимы. Юный метеоролог решает, что он готов провести целый год на неприветливом острове, сражаясь в одиночестве с непогодой и пронизывающими ветрами и высаживаются ближайшим рейсом на серую и неуютную землю, где есть только маяк и одинокая полуразваленная хижина, в котором ему придется коротать свои будни и выходные. Кажется, что здесь давно не ступала нога человека: все предметы покрыты толстенным слоем пыли, пол скрипит, двери с трудом поддаются, а из окон задувает так, что невольно хочется поёжиться, представляя, какие испытания ждут смельчака зимой. И сможет ли он обрести в своем отшельничестве долгожданный покой?
При ближайшем рассмотрении и небольшой экскурсии по острову становится понятно, что метеоролог здесь не один. Его соседом окажется неопрятный и небритый угрюмый, ворчливый смотритель маяка по имени Грюнер, который не только не в состоянии ответить внятно на вопрос, куда пропал предыдущий метеоролог, но и явно скрывает какую-то страшную тайну. Многие карты открываются темной ночью, когда из морских пучин выходят на сушу страшные существа, обтянутые холодной синей коже, и нападают на маяк, вынуждая двоих человеческих обитателей объединить свои силы и обороняться до последнего. Всё прекращается с рассветом, но, как в дне сурка, при наступлении темноты атака начинается с новой силой. Вот только армия неприятеля ночь от ночи растет, а мощь противостояния неумолимо стремится к нулю. Смогут ли Грюнер и Друг ( именно так зовет нашего героя смотритель маяка) выдержать подобный натиск и остаться в живых?
Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть на тебя (с).
Именно с таких слов начинается просмотр киноленты «Атлантида», что уже наводит сразу на мысль, что у фильма будет философский подтекст. И действительно, так и случается. Это не кино о том, как истребить ледяных и кровожадных синих чудовищ, не о том, как найти общий язык с человеком, которого шаг за шагом приходится учить морали, не о том, как нужно пользоваться динамитом и как стреляет ружье, даже не о том, возможно ли выжить в подобных волчьих условий. Это фильм-размышление, который позволяет глубоко копнуть внутрь собственного я, своих моралей и принципов и увидеть, как человек может за какой-то период жизни превратиться в чудовище, а оно, в свою очередь, отбросить свои врожденные инстинкты и оказаться более разумным существом. К финалу картины, 2 стороны настолько меняются ролями, что становится жалко не двух главных героев, а начинаешь искренне сочувствовать и переживать чудищам заморским, которые напуганы, оказывается не меньше. И у каждого здесь есть шанс остаться человеком. Только кто-то предпочитает им пользоваться с умом, а кто-то - с огнестрельными пулями.
Фильм «Атлантида» снят по роману «Холодная кожа», и те, кто уже успел с ним познакомиться утверждают, что это тот редкий случай, когда экранизация получилась намного лучше первоисточника, несмотря на то, что сам автор принимал активное участие в написании сценария к ленте. Так это или нет, я пока что судить не могу, ибо роман ждет своего часа на книжной полке, однако с уверенностью могу сказать, что после просмотра вопросов к автору осталось больше, чем было получено ответов. Несмотря на то, что хронометраж картины составляет порядка двух часов, многие важные моменты остались нераскрыты, ровно как и финал подвесил сознание в небольшом недоумении и заставил разве что ухмыльнуться.
"Атлантида" режиссёра, подарившего нам увлекательный сериал "Пересекая черту" Ксавье Жанса - это невероятной красоты, триллер, хоррор, фантастический фильм, держащий напряжение до титров, хотя не является детективом.
Лента снята по мировому бестселлеру Альберта Санчеса Пиньоля под названием «Холодная кожа».
1920-ые годы..Недалеко от Антарктики на необитаемый,с первого взгляда, остров с одним домом, каменным маяком,который способен вынести много испытаний,хамоватым смотрителем Грюнером, любившем смотреть на море, абсолютно голым, прибывает молодой парень Френд, бегущий от своего непростого прошлого.В мире бушует Первая мировая война, так что работа ему, кажется, бесполезной.
В свежей газете он ознакомился с трагическим известием- произошло убийство эрцгерцога Франца Фердинанда,его жены. Прошлый Метеоролог умер от тифа, теперь Дэвид Оукс должен стать сменщиком,минимум на год, замерять,записывать скорость ветров. Новоприбывший предполагает, что время проведёт в одиночестве, но ночью кто-то просовывает под дверь перепончатую лапу. Ох,уж этот лукавый Грюнер со своим выдуманным тифом!
Зрителям не рассказывают откуда взялись люди-амфибии, как они дошли до такой агрессивной жизни . О затонувшем государстве толком ничего и не говорят.
Мы имеет безумно мало информации о фантастической составляющей,погрузиться в
чуждый мир, при всем желании, не получается. Зато видим ритуал, заключающийся в выкладывании кругов из камней на берегу и украшения на телах существ.
Днем Дрюнер отсыпается и вступает в половые связи с амфибий-самкой, а ночью отстреливает толпы ее сородичей, которые к нему лезут, чтобы убить.
как устроено общество земноводных? чем им бородатый мужчина не угодил?зачем с ним самка сожительствует? Ответов не последует. Слово "Атлантида" упоминается лишь раз.
Однако страха и напряжения в вылазках нет. Действие заключено в рамках одного острова и трех героев, ему не хватает масштаба для нескучного просмотра. .
Книга являлась притчей о том, как трудно убежать от войны: главный герой пытался это сделать после участия в борьбе за независимость Ирландии, а попал на поле боя с морскими тварями. В экранизации о прошлом персонажа не сообщали , из-за чего персонаж оказался нераскрытым. В глазах зрителя герой- отважный интеллигент, который вынужден драться с чудовищами,иногда жалеть их.
Боевые сцены в фильме сделаны непрофессионально.
Разговоры о смерти, жизни, гуманности и морали не прекращаются.
Еще одно доказательство, что книгу полностью не получится перенести на пленку, это то,что создатели выбирают лишь ключевые моменты.
Фильм "Атлантида" очень похож на бесконечный, безпроигрышный уровень компьютерной и мобильной игры , где необходимо убивать нечесть, а тебе капают бонусы, в данном случае, ты защищаещь свою жизнь. Заканчивается все тем же, с чего начинается.
Бесспорные плюс: красивая локация и талантливая игра актеров. В кино с 30 ноября.
Гости на пресс-показе могли отведать шампанское и сладости от компании "Крошка".
"Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя"-Фридрих Ницше
Друг с каждым днем все более проникается жалостью и симпатией к униженной и страдающей питомице. Сначала ему не постичь, как Грюнер может сожительствовать с холодным и странным существом. Но постепенно очарование и желание защитить и поддержать Анерис становится сильнее логики и здравого смысла.
Еженощная война с пришельцами из моря выматывает главных героев, но если в Грюнере остается все меньше человеческого, то Друга к финалу фильма охватывает жалость к существам. Непоняьным, но защищающим то, что они считают своим, ценой сотен жизней.
Друг открывает и тайну Грюнера — он и есть тот самый пропавший от «тифа» метеоролог, разочаровавшийся в жизни и нашедший истинную свободу и власть в уединении на острове, и это для него счастье, граничащее с безумием.
Друг постигает истину — понятые и услышанные, пришельцы из моря откажутся от войны и сделают шаг навстречу. И Грюнер, не могущий этого осознать и принять, должен будет погибнуть… На острове останется Друг, ставший новым смотрителем маяка и, судя по всему, выбравший остров своим пристанищем навсегда. Только войны больше не будет. И рядом с ним останется она, Анерис, странная и совершенная, с холодной кожей и сердцем, умеющим любить.
Смотрела и писала Ольга Нестерова
Нет, я думала, что после Аватара никогда я не пойду на подобные фильмы про голубых человечков… Я не поклонник фильма Аватар, а может, я просто не рассмотрела души картины.
Но в этот раз получилось все наоборот: Трейлер на уровне, показывает все самые интересные моменты фильма, но из него не поймешь глубины картины… которая более четко прослеживается в книге Альберта Санчеса Пиньоля под названием «Холодная кожа».
Я не скажу, что этот фильм понравится всем. Кому – то он покажется скучным, кому – то страшным, а кто – то полюбит героев картины, кто – то расскажет о том, что на этот фильм не стоит идти, а я в очередной раз повторю, не видела еще ни одного фильма круче, чем книга, по которой он снят.
Если хотите убежать от себя, оказаться в другом мире, вселенной одиночества и безысходности, то «Атлантида» идеальное решение. И приятный бонус – красивые и бескрайние просторы.
А если у Вас есть список на 400 фильмов, которые Вы планируете посмотреть, то не стоит тратить свое время на эту картину, если много фильмов, которые зрелищнее, интереснее, эмоциональны и так же хорошо сняты.
Мне фильм понравился, а может мое одиночество полюбило еще более одинокого метеоролога, который оказался беззаботным романтиком с ветреными мыслями в голове.
Ну, кто отправляется на 365 дней на остров, без большого количества запасов теплой одежды, лекарств, но с коллекцией художественных книг)))) Почти как дом -2 на Сейшелах =))))
Приятного просмотра)
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