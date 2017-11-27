Наша рецензия

1914 год. Бескрайний океан и гаснущие на ветру спички. Молодой метеоролог (Дэвид Оукс) уже более двух месяцев находится в пути. Ему предстоит целый год провести на потерявшемся в водах южного полушария островке. На месте в доме своего предшественника он обнаруживает полный бардак. Толстый слой пыли покрывает мебель и так навязчиво намекает, что хозяин давно там не живет. Поиски приводят молодого человека к маяку. Там он и капитан судна (Джон Бенфилд) находят Грюнера (Рэй Стивенсон) –…