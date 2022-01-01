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Аура Гарридо
Аура Гарридо
Aura Garrido
О персоне
Фильмография
Аура Гарридо
Aura Garrido
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Дата рождения
29 мая 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Мадрид, Испания
Рост
162 см
Биография Ауры Гарридо
Родилась 29 мая 1989 года. Мадрид, Испания.
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Фильмография Ауры Гарридо
Убийства в стиле Гойи
детектив, триллер, криминал, драма
2019, Бельгия
4.0
Тишина белого города
боевик, приключения, криминал
2019, Испания
5.0
Атлантида
фэнтези, триллер
2017, Испания / Франция
6.0
Тело
мистика, триллер
2012, Испания
7.0
Похождения призрака
фэнтези, комедия, приключения
2012, Испания
6.0
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