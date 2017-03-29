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Как-то так вышло, что Рэю здорово повезло: его посадили всего на четыре года. Хотя за развращение малолетней светило гораздо больше. Впрочем, было ли развращение?! Может, тридцатилетний джентльмен просто влюбился? Или Амур немного промазал и выстрелил в сердце девчонки, которой 13 лет?! Возраст Джульетты, кстати. В общем, думайте, что хотите, но «малолетняя» Уна (Руби Стоукс) «соблазнителя» и в самом деле любила: сбежала к нему от родителей, хотела уехать с…