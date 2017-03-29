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Уна Уна
Киноафиша Фильмы Уна Отзывы о фильме «Уна»
Una Уна 2016 / Великобритания / США / Канада
7.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Уна»

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Наша рецензия

Как-то так вышло, что Рэю здорово повезло: его посадили всего на четыре года. Хотя за развращение малолетней светило гораздо больше. Впрочем, было ли развращение?! Может, тридцатилетний джентльмен просто влюбился? Или Амур немного промазал и выстрелил в сердце девчонки, которой 13 лет?! Возраст Джульетты, кстати. В общем,  думайте, что хотите, но «малолетняя» Уна (Руби Стоукс) «соблазнителя» и в самом деле любила:  сбежала к нему от родителей, хотела уехать с…

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Stepan Kovalenko 29 марта 2017, 20:27
Оценка
Новый чем-то провокационный фильм "Уна" с Руни Мара оказался отдаленным последователем Лолиты Набокова, но только напоминающем. Расскажу только завязку сюжета. Главные герои встречаются спустя 15 лет после шумного расставания. Долго обмусоливают и вспоминают события произошедшие в давности. Точнее, событие. Чем может зацепить, казалось уже давно рассказанная история отношений разновозрастных людей. Умелая режиссура, хорошая игра актёров, грамотный монтаж и музыка. Что нужно ещё для хорошего кино?!... Фильм достаточно необычно и интересно подан при том, что сюжет всем уже давно известен. Смотреть, однозначно.
29 марта 2017, 20:27 Ответить
Игорь Дугарев 1 апреля 2017, 13:16
Оценка
"Уна" получилась бесспорно интересной картиной, местами очень ломкой, но интересной. На протяжении просмотра меня обуревали совершенно разные чувства и пытаться переложить их здесь будет несколько неправильным и бесплодным занятием, но сам факт подобного "брожения" мыслей в ходе просмотра для меня сигнал исключительной работы главных исполнителей, особенно Руни Мары. Актёрам веришь, между ними действительно происходит некая "химия" и от этого начинается настоящий калейдоскоп в мозгах (лично у меня) - от симпатий до отвращения и обратно.
К сожалению, вторая половина фильма показалась мне несколько сумбурной и даже вымученной, а финал оставил чувство растерянности и просто фантастическое количество вопросов, ответы на которые можно додумывать бесконечно.
Нельзя сказать, что этот фильм стоит смотреть абсолютно всем или бежать на него в первую очередь, но выбрав его можете быть уверены - какие-то струны он всё же в вас затронет.
1 апреля 2017, 13:16 Ответить
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