Как-то так вышло, что Рэю здорово повезло: его посадили всего на четыре года. Хотя за развращение малолетней светило гораздо больше. Впрочем, было ли развращение?! Может, тридцатилетний джентльмен просто влюбился? Или Амур немного промазал и выстрелил в сердце девчонки, которой 13 лет?! Возраст Джульетты, кстати. В общем, думайте, что хотите, но «малолетняя» Уна (Руби Стоукс) «соблазнителя» и в самом деле любила: сбежала к нему от родителей, хотела уехать с…
К сожалению, вторая половина фильма показалась мне несколько сумбурной и даже вымученной, а финал оставил чувство растерянности и просто фантастическое количество вопросов, ответы на которые можно додумывать бесконечно.
Нельзя сказать, что этот фильм стоит смотреть абсолютно всем или бежать на него в первую очередь, но выбрав его можете быть уверены - какие-то струны он всё же в вас затронет.
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