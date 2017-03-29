«Уна»: Рецензия Киноафиши

Не плачь, Лолита – ты стала взрослой

Как-то так вышло, что Рэю здорово повезло: его посадили всего на четыре года. Хотя за развращение малолетней светило гораздо больше. Впрочем, было ли развращение?! Может, тридцатилетний джентльмен просто влюбился? Или Амур немного промазал и выстрелил в сердце девчонки, которой 13 лет?! Возраст Джульетты, кстати. В общем, думайте, что хотите, но «малолетняя» Уна (Руби Стоукс) «соблазнителя» и в самом деле любила: сбежала к нему от родителей, хотела уехать с ним – а пришлось реветь на суде, не понимая, что происходит….

Руни Мара в фильме «Уна»

Но любая Лолита рано или поздно взрослеет. Повзрослела и Уна (Руни Мара). Повзрослела, а к жизни приспособиться не смогла. Она как будто попала во временную петлю – застряла в прошлом, завязла в аду на целых пятнадцать лет. Она до сих пор живет в детской, до сих пор каждый день вспоминает своего Рэя (Бен Мендельсон), до сих пор никак не может понять, что это было: любовь или что-то еще? И если любовь, то куда же Рэй делся, когда из тюрьмы вышел? Почему не пытался ее искать? Ведь она-то его нашла: нашла по фото в журнале, нашла под чужим именем, счастливого, улыбающегося…

Руби Стоукс в фильме «Уна»

Не поверите, но проекту под названием «Уна» уже почти десять лет. Идея снять фильм пришла в голову продюсерам еще в 2005: сразу после появления пьесы Дэвида Харроуэра «Черный дрозд». К слову сказать, успех у этой одноактной «безделицы» был триумфальный: за довольно короткий срок ее поставили 40 раз: в Лондоне, Стокгольме, Токио, Праге, Сиднее, Эдинбурге и т.д. Шла она и на Бродвее, где Рэя играл Джефф Дэниелс, а Уну – Мишель Уильямс…

Тем не менее, с экранизацией долго не складывалось: в наш век блокбастреров серьезным психологическим драмам пробиться на экран не так уж легко. Особенно, когда в режиссерском кресле – дебютант (Бенедикт Эндрюс), пусть и довольно известный и титулованный на театральной сцене. Как бы то ни было, вынужденный простой пошел проекту на пользу: авторы сумели проработать характеры до мелочей (а не пойти по пути упрощения), сумели найти и опять-таки проработать довольно трудоемкий монтажный прием, соединяющий воедино два времени (настоящее и прошлое) и отличающий «Уну» от десятка других камерных психологических драм.

Руни Мара в фильме «Уна»

Вообще, «Уна» - это диалог между тем, что было вчера, и тем, что есть сегодня. Это одновременно и спор настоящего с прошлым, и их единство – зависимость дня сегодняшнего от дня вчерашнего. В переплетении «вчера» и «сегодня» – зерно стилистики фильма, его особенность. Прошлое Рэя и Уны то и дело возникает у них на пути, врывается в их жизнь без предупреждения и руководит ими. А мы оказываемся во власти иллюзии, что проникли в мозг персонажей: мы видим те же картинки из прошлого, что видят они, вздрагиваем вместе с ними, пытаемся отделаться от неясного наваждения, пытаемся отмахнуться от него, вытолкнуть его из своей головы. Но убежать от вчерашнего дня редко когда выходит. Уне и Рэю это не удалось.

Кадр из фильма «Уна»

Впрочем, нельзя сказать, что до появления Уны Рэй сильно нервничал по этому поводу. Внешне у него всё, как говорится, в ажуре: новое имя, новая карьера, жена, дом полной чашей, четыре года счастливого брака. И вот перед ним возникает вчерашняя Лолита, которая одним своим словом способна разрушить эту иллюзию успешности, способна превратить Рэя в изгоя. Герои на расстоянии метра сидят в полной темноте в какой-то подсобке, а между ними непреодолимое расстояние длиною в жизнь. И ни простить, ни понять друг друга они не могут.

Кадр из фильма «Уна»

Кстати, экранизировать «Черного дрозда» было делом рискованным – пьеса построена не на внешних эффектах и даже не на неожиданных сюжетных ходах. «Уна» - это комок оголенных нервов, это отношения двух людей, застрявших где-то между ненавистью и любовью. А внешне… внешне все очень просто. Проще и не придумать: в полной темноте сидят на полу двое. Сидят и разговаривают. Кричат, плачут, шепчут. Динамика меж тем такая, что и боевик позавидует: такое впечатление, что напряжение между героями буквально искрит.

Руни Мара и Бен Мендельсон в фильме «Уна»

Правда, «блюстителей нравственности» нужно предупредить – фильм иногда довольно откровенен. О нет, это никак не касается картинки: никаких кадров соблазнения тринадцатилетней Лолиты никто не увидит. Большая часть «откровенностей» в монологах самой Уны, беспомощной и жесткой одновременно – кстати, одна из лучших ролей умницы и красавицы Руни Мары. Но, как вы понимаете, не в «откровенностях» дело. И не в пикантности всех историй. Безвыходность и одиночество – вот о чем «Уна». И о том, какой хрупкой может оказаться жизнь хорошенького тринадцатилетнего существа, которое случайно улыбнулось не тому, кому надо.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 30 марта

Расписание и покупка билетов на фильм «Уна»