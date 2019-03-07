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Родители легкого поведения Родители легкого поведения
Киноафиша Фильмы Родители легкого поведения Отзывы о фильме «Родители легкого поведения»
Drunk Parents Родители легкого поведения 2018 / США
3.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Отзывы о фильме «Родители легкого поведения»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Фрэнк (Алек Болдуин) и Нэнси (Сальма Хайек) отправили свою дочь в колледж. Оставив её в общежитии и отдав все необходимые указания, пара возвращается в свой шикарный дом только для того, чтобы обнаружить, что их автомобиль цепляет эвакуатор. Проблема в том, что Фрэнк и Нэнси банкроты. Медицинская компания Фрэнка, производившая искусственные сердечные клапаны, прогорела, и всё время родители пытались оградить дочь от неприятной правды. Но теперь необходимо откуда-то найти деньги для…

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ivi05 7 марта 2019, 18:50
Оценка
Совершенно беспонтовый фильм со специфическим американским юмором... При том, что снялись актеры мирового уровня
7 марта 2019, 18:50 Ответить
Nadezhda Kuzmina 8 марта 2019, 10:44
Оценка
В фильме много шуток, но мне не зашла ни одна! Было очень скучно, весь зал дремал. По телеку выключили бы через 10 минут
8 марта 2019, 10:44 Ответить
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