Наша рецензия

Фрэнк (Алек Болдуин) и Нэнси (Сальма Хайек) отправили свою дочь в колледж. Оставив её в общежитии и отдав все необходимые указания, пара возвращается в свой шикарный дом только для того, чтобы обнаружить, что их автомобиль цепляет эвакуатор. Проблема в том, что Фрэнк и Нэнси банкроты. Медицинская компания Фрэнка, производившая искусственные сердечные клапаны, прогорела, и всё время родители пытались оградить дочь от неприятной правды. Но теперь необходимо откуда-то найти деньги для…