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О персоне
Фильмография
Мишель Вентимилла
Michelle Veintimilla
Киноафиша
Персоны
Мишель Вентимилла
Мишель Вентимилла
Michelle Veintimilla
Дата рождения
7 ноября 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
Паранормальные явления. Отель призраков
(2022)
7.6
Фильмография Мишель Вентимилла
Жанр
Все
Комедия
Ужасы
Год
Все
2022
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.6
Паранормальные явления. Отель призраков
Mean Spirited
комедия, ужасы
2022, США
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