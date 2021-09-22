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Бен Платт
Бен Платт
Ben Platt
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Дата рождения
24 сентября 1993
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Бена Платта
Родился 24 сентября 1993 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Бена Платта
Дорогой Эван Хансен
драма, мюзикл
2021, США
7.0
Хозяева города
драма
2019, Канада
4.0
Женский мозг: Инструкция по применению
комедия
2018, США
5.0
Родители легкого поведения
комедия
2018, США
3.0
Рики и Флэш
комедия, мелодрама
2015, США
7.0
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Начались съемки романтического фильма Amazon «Люди, которых мы ненавидим на свадьбе»
Главные роли в картине исполняют Кристен Белл, Эллисон Дженни и Бен Платт.
Написать
22 сентября 2021 14:29
Появился финальный трейлер киноверсии мюзикла «Дорогой Эван Хансен»
Ролик длится почти четыре минуты.
Написать
17 сентября 2021 10:50
Критики прохладно приняли драматический мюзикл «Дорогой Эван Хансен»
По их мнению, фильм оказался не лучшей попыткой перенести отмеченную наградами бродвейскую постановку на большие экраны.
Написать
13 сентября 2021 14:13
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