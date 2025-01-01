Ты когда-нибудь смотрел "Планировщицу свадеб" с Джей Ло? Это сокращение от Дженнифер Лопес. В общем, я люблю Джей Ло — не только потому, что она тоже латиноамериканка. Я люблю её за танцы. Я люблю её за пение. Я люблю её за актёрскую игру. Но её духи мне никогда не нравились. Они были отвратительными.