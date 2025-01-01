Carl ManciniЯ обожаю Брюбека — особенно тот период, когда Стэн Гетц играл на тенор-саксофоне. Гетц написал саундтрек к «Микки Уан» — моему любимому фильму Уоррена Битти. Хочу сказать, в 65–66 годах Уоррен Битти был очень привлекательным. Чёрт возьми, он всех дам покорял. Правда? Может, «Микки Уан» — не для всех. Нужно запастись терпением. В отличие от «Звёздных войн». Там всё прям летит. Верно? То же с «Танцами с волками».
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Карл МанчиниФрэнк, как твой новый сосед, я "по закону обязан" сказать, что я зарегистрированный сексуальный преступник.
Nancy TeagartenТы не можешь доверять этим миллионерам из Силиконовой долины. Силикон — подделка!
[берёт себя за грудь]
Nancy TeagartenКак эти силиконовые сиськи. Они фальшивые миллионеры. Новоиспечённые богачи.
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Nancy TeagartenО, Фрэнк. Всё кончено? Мы наконец-то выбрались из этого дерьма?
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Carl ManciniТы когда-нибудь смотрел "Планировщицу свадеб" с Джей Ло? Это сокращение от Дженнифер Лопес. В общем, я люблю Джей Ло — не только потому, что она тоже латиноамериканка. Я люблю её за танцы. Я люблю её за пение. Я люблю её за актёрскую игру. Но её духи мне никогда не нравились. Они были отвратительными.