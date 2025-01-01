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Киноафиша Фильмы Родители легкого поведения Цитаты из фильма Родители легкого поведения

Цитаты из фильма Родители легкого поведения

Nancy Teagarten Я не хочу его ДНК на своих сисках!
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Nancy Teagarten Да. Я двойная Спэнкс.
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Nancy Teagarten Мой Фрэнк и я можем преодолеть любые преграды.
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Carl Mancini Я обожаю Брюбека — особенно тот период, когда Стэн Гетц играл на тенор-саксофоне. Гетц написал саундтрек к «Микки Уан» — моему любимому фильму Уоррена Битти. Хочу сказать, в 65–66 годах Уоррен Битти был очень привлекательным. Чёрт возьми, он всех дам покорял. Правда? Может, «Микки Уан» — не для всех. Нужно запастись терпением. В отличие от «Звёздных войн». Там всё прям летит. Верно? То же с «Танцами с волками».
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Карл Манчини Фрэнк, как твой новый сосед, я "по закону обязан" сказать, что я зарегистрированный сексуальный преступник.
Фрэнк Тигартен Что-что?
Карл Манчини Да ну? Серьёзно?
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Frank Teagarten Тебе правда нужны все эти трусики и прочее, дорогая?
Nancy Teagarten Нет. Я собираюсь спрятать их... Не хочу, чтобы он *лазил* по моему белью.
Frank Teagarten Правильное слово — «каминг», дорогая. Каминг.
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Nancy Teagarten Может, позвони Карлу. Ты знаешь, этому чёртову, чёртову сексуальному преступнику.
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Nancy Teagarten Очнись, м#д#к! Нас посадят в тюрьму!
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Carl Mancini Было объявление: «Сдается: большой, красивый, еб###й дом. Меблирован по самые помидоры.» Конечно, меня это заинтриговало.
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Nancy Teagarten [Карлу] Знаешь что? Мне нормально. Потому что я даже не уверена, что хочу видеть тебя в нашем доме, спящим в нашей постели, в наших простынях, где я всё время сплю голая.
[Фрэнку]
Nancy Teagarten И когда он найдёт наши домашние видео — разве я не говорила тебе не снимать это.
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Nancy Teagarten Помню, как тянула пробку. Она лопнула с таким щелчком, словно хруст, который, наверное, издала Ева, когда откусывала яблоко.
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Frank Teagarten Тебя когда-нибудь голова проверялась? Что там у тебя? Поп-Тарты?
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Frank Teagarten Карл, часть меня сейчас хочет дать тебе по морде, но другая часть хочет пнуть тебя в яйца. Что предпочитаешь?
Carl Mancini Спасибо. Обычно у меня выбора нет.
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Nancy Teagarten Нужно быть богатым, чтобы быть худым. Все дешёвые продукты — те, что тебя толстеют. Сахар, углеводы, кукурузный сироп.
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Nancy Teagarten Что бы ни случилось, так тому и быть.
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Trey Donnelly У тебя есть батарейки на 9 вольт?
Nancy Teagarten Я?
Trey Donnelly Можно обыскать?
Nancy Teagarten Что?
Trey Donnelly Ничего.
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Trey Donnelly Моя рация мертва, как б/у х##ня.
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Карл Манчини Почему мы идём через задний двор?
Фрэнк Тигартен Почему небо голубое?
Карл Манчини Потому что солнечный свет преломляется пылью в воздухе, и синий — доминирующий цвет в спектре?
Нэнси Тигартен Ты это в пятом классе выучил или у пятёрки наслушался?
Карл Манчини Ай.
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Nancy Teagarten Ни за что, черт возьми! Вот тут мы ставим точку.
Frank Teagarten Я не знаю, что по ту сторону этой черты. Но я знаю, что по эту сторону. И здесь всё мрачно.
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Frank Teagarten Вау. Человек строит планы, а Бог смеётся. Верно? У всех есть план, пока им не влепят в лицо. Чёрт.
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Tyler Помни: даже через бетон может прорости трава.
Nancy Teagarten [Фрэнку] Он сказал, что у тебя задница может вырасти?
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Nancy Teagarten Отчаяние — сукa.
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Nancy Teagarten Убери руки от моей жопы!
Carl Mancini Ты сказала толкай.
Nancy Teagarten Я сказала толкай, а не лапай. Смотри на большой палец.
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Bum Да, давай, детка! О, да! Теребите меня, как сигарету! А теперь я отплачу тебе тем же.
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Ryan the Bum #2 Фрэнк — настоящий отстой.
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Nancy Teagarten Белые шары лучше синих.
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Nancy Teagarten Ты не можешь доверять этим миллионерам из Силиконовой долины. Силикон — подделка!
[берёт себя за грудь]
Nancy Teagarten Как эти силиконовые сиськи. Они фальшивые миллионеры. Новоиспечённые богачи.
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Nancy Teagarten О, Фрэнк. Всё кончено? Мы наконец-то выбрались из этого дерьма?
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Carl Mancini Ты когда-нибудь смотрел "Планировщицу свадеб" с Джей Ло? Это сокращение от Дженнифер Лопес. В общем, я люблю Джей Ло — не только потому, что она тоже латиноамериканка. Я люблю её за танцы. Я люблю её за пение. Я люблю её за актёрскую игру. Но её духи мне никогда не нравились. Они были отвратительными.
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Frank Teagarten Виновного поймали. Всё вернулось на место. В доме порядок.
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Nigel Ты только что назвал меня Ниг?
Frank Teagarten Возможно. Я однажды знал парня по имени Адольф Дик. Тяжёлое имя, не правда ли.
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