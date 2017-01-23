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Постер фильма Патти Кейкс
6.8
Патти Кейкс - Трейлер
Киноафиша Фильмы Патти Кейкс
6.8

Патти Кейкс

, 2017
Patti Cake$
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Патти Кейкс
6.8
Патти Кейкс - Трейлер
Патти Кейкс  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

История Патрисии Дамбровски — полной белой девушки из маленького городка в Джерси, мечтающей о славе рэперши. Жизнь Патрисии разваливается, на плечах мамины неудачи и несчастья, а единственный, кто верит в талант девушки — её бабушка.

- Приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Беркшире

Patti Cake$, также (не)известная как Killa P – 25-летняя Патришия Домбровски, твёрдо решившая стать суперзвездой рэпа. Данных для этого у неё не так чтобы много: перед нами белая девушка, не отличающаяся изящным модельным телосложением, которая к тому же обитает в пригородном захолустье штата Нью-Джерси, где из культурных достопримечательностей – одни торговые центры. Но когда подобные соображения останавливали целеустремлённого талантливого человека, у которого есть план?

В ролях

Даниэль МакДональд
Даниэль МакДональд
Patti
Бриджет Эверетт
Бриджет Эверетт
Barb
Мамуду Ати
Мамуду Ати
Basterd
Кэти Мориарти
Кэти Мориарти
МакКаул Ломбарди
Danny Bagadella
Патрик Брана
Slaz
Уоррен Буб
Mr. Bagadella
Sahr Ngaujah
O-Z
Siddharth Dhananjay
Jheri
Анна Сузуки
Manager
Джон Шариан
Lou
Режиссер Джереми Джаспер
Сценарист Джереми Джаспер
Композитор Jason Binnick, Джереми Джаспер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 1 сентября 2017
Премьера в мире 23 января 2017
Дата выхода
1 сентября 2017 Великобритания
2 ноября 2017 Германия
2 ноября 2017 Дания
31 августа 2017 Нидерланды
30 августа 2017 Франция
MPAA R
Сборы в мире $1 482 356
Производство Fox Searchlight Pictures, Department of Motion Pictures, Maiden Voyage Pictures
Другие названия
Patti Cake$, Patti Cake$ - Queen of Rap, Patti Cakes, Patty Cake$, Пати Кейк, Патти Кейкс, Патті Кейкс, パティ・ケイク＄, 帕蒂蛋糕$, 派蒂有嘻哈, 패티 케이크$

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb

Трейлеры фильма

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Патти Кейкс - Трейлер
Патти Кейкс Трейлер
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саундтрек фильма Патти Кейкс

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