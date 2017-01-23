История Патрисии Дамбровски — полной белой девушки из маленького городка в Джерси, мечтающей о славе рэперши. Жизнь Патрисии разваливается, на плечах мамины неудачи и несчастья, а единственный, кто верит в талант девушки — её бабушка.
- Приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Беркшире
Patti Cake$, также (не)известная как Killa P – 25-летняя Патришия Домбровски, твёрдо решившая стать суперзвездой рэпа. Данных для этого у неё не так чтобы много: перед нами белая девушка, не отличающаяся изящным модельным телосложением, которая к тому же обитает в пригородном захолустье штата Нью-Джерси, где из культурных достопримечательностей – одни торговые центры. Но когда подобные соображения останавливали целеустремлённого талантливого человека, у которого есть план?
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