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Книга Генри Книга Генри
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The Book of Henry Книга Генри 2017 / США
6.7 Оцените
12 голосов
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Отзывы о фильме «Книга Генри»

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Наша рецензия

Генри всего одиннадцать, но его уже все называют гением, он ведет семейную бухгалтерию, следит за соседкой и постоянно придумывает что-то новое. Однажды ему становится плохо, и мальчику ставят страшный диагноз. У него остается совсем немного времени, чтобы подготовить свою семью к жизни без него и дать им шанс обрести счастье, за которым он уже сможет только наблюдать. Может показаться, что сюжет фильма «Книга Генри» слишком прост или банален. Мы знаем много историй о гениях, их…

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