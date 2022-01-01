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Генри всего одиннадцать, но его уже все называют гением, он ведет семейную бухгалтерию, следит за соседкой и постоянно придумывает что-то новое. Однажды ему становится плохо, и мальчику ставят страшный диагноз. У него остается совсем немного времени, чтобы подготовить свою семью к жизни без него и дать им шанс обрести счастье, за которым он уже сможет только наблюдать. Может показаться, что сюжет фильма «Книга Генри» слишком прост или банален. Мы знаем много историй о гениях, их…