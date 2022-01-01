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Александр Столпер
Александр Столпер
О персоне
Фильмография
Александр Столпер
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Дата рождения
12 августа 1907
Возраст
71 год
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
11 января 1979
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Александра Столпера
Родился 12 августа 1907 года. Двинск, Российская Империя (Россия).
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Фильмография Александра Столпера
Возмездие
драма, военный
1967, СССР
7.0
Живые и мертвые
драма, военный
1963, СССР
7.0
Трудное счастье
исторический, мелодрама
1958, СССР
5.0
Неповторимая весна
мелодрама, драма
1957, СССР
6.0
Повесть о настоящем человеке
драма, военный
1948, СССР
7.0
Дни и ночи
драма, военный
1944, СССР
6.0
Жди меня
военный, драма
1943, СССР
7.0
Парень из нашего города
мелодрама, драма, военный
1942, СССР
7.0
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