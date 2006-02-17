Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Евгений Самойлов
Евгений Самойлов
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Евгений Самойлов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 апреля 1912
Возраст
93 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
17 февраля 2006
Карьера
Актер
Биография Евгений Самойлов
Родился 16 апреля 1912 года. Санкт-Петербург, Российская Империя (Россия).
Развернуть
Фильмография Евгений Самойлов
Медея
драма
1967, СССР
0.0
Бессонная ночь
драма
1960, СССР
6.0
Триста лет тому...
драма, исторический
1956, СССР
6.0
Неоконченная повесть
мелодрама, драма
1955, СССР
6.0
Неразлучные друзья
приключения, драма, комедия
1953, СССР
6.0
Тарас Шевченко
драма, биография, исторический
1951, СССР
6.0
Новый дом
мелодрама, драма, мюзикл
1947, СССР
6.0
Синегория
семейный, военный, драма
1946, СССР
6.0
Все фильмы
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»