Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
События
Людмила Крылова
Ludmila Ivanovna Krylova
Киноафиша
Персоны
Людмила Крылова
Людмила Крылова
Ludmila Ivanovna Krylova
Дата рождения
2 октября 1938
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Москва, СССР
Популярные фильмы
7.7
Добровольцы
(1958)
7.3
Возмездие
(1967)
6.9
Свинопас
(1980)
Фильмография Людмила Крылова
Жанр
Все
Военный
Детский
Драма
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Год
Все
1988
1980
1979
1978
1967
1965
1960
1959
1958
Все
9
Фильмы
9
Актриса
9
6.6
Брызги шампанского
Bryzgi shampanskogo
военный, драма
1988, СССР
Онлайн
6.9
Свинопас
Svinopas
детский
1980, СССР
6.5
Ах, водевиль, водевиль
Akh, vodevil, vodevil...
мюзикл, комедия
1979, СССР
Онлайн
6.2
Накануне премьеры
On the eve of the premiere
драма
1978, СССР
7.3
Возмездие
Vozmezdie
драма, военный
1967, СССР
6.4
Дорога к морю
Doroga k moryu
драма
1965, СССР
Онлайн
6.3
Катя-Катюша
Katya-Katyusha
мелодрама
1960, СССР
6.7
Сверстницы
Sverstnitsy
мелодрама
1959, СССР
Онлайн
7.7
Добровольцы
Dobrovoltsy
мелодрама
1958, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Новости личной жизни Людмила Крылова
Табаков бы даже не взглянул: что с первой женой актера, которая его так и не простила
Зудина и рядом не стояла: как сейчас выглядит преданная первая жена Табакова
Вот почему бывшая жена Табакова так и не простила ему измену с Зудиной
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Пропущенная глава: как фильмы о «Гарри Поттере» исказили главную тайну Снейпа
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667