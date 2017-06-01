Как говорит современный кинематограф: «Галактика сама себя не спасет!». И канадско-корейская анимация с иллюстративным названием «Спарк. Герой вселенной» не исключение. Мультфильм старается соответствовать лучшим звездным трендам, заложенным еще Джорджем Лукасом в конце 70-х, и последним фишкам компьютерной графики. Правда, амбициозных побуждений бывает недостаточно, даже когда твоя аудитория – неприхотливая 6+. Кадр из фильма «Спарк. Герой…
Это несомненно семейный мультипликационный фильм!Можно смело идти как с детьми,так и с друзьями и любимыми.Этот мультфильм для каждого!
Мультфильм смотрится на одном дыхании...Захватывающий сюжет...
Много смешных моментов понятных как взрослому,так и ребенку...
Поэтому,уважаемые родители и просто любители что то смешного и легкого-смело рекомендую этот мультфильм для похода!!
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Персонажи-враги забавны, но слишком уж большой упор делается на очевидном. Хотя огромная красотка горилла Коко, работающая палачом и мечтающая стать моделью, великолепна. Порадовало, что недостатки есть и у каждого положительного героя: кто-то слишком серьезный, кто-то слишком не уверен в себе, кто-то слишком долго ждет. И слабость каждого из них влияет на сюжет.
Физикам и астрономам не рекомендую смотреть этот фильм, так как до меня до сих пор является загадкой, как можно жить на обломке планеты, попав туда через слизь животного. Таких допущений очень много, что, в принципе, простительно для прокатного рейтинга +6.
Сама история складывается из кусков повествования "Звездных войн" и "Меча короля Артура". Просто, четко, понятно, лаконично. Ближе к развязке, в разгар основной битвы уже становится скучнова-то (для взрослых). Ребенок восьми лет не отрываясь следил за происходящем на экране и был очень доволен. Ему, конечно, понравились самые эпичные моменты, когда герои прыгали через слизь, полеты на насекомых и эффектное падение империи злодея. После просмотра ребенок заявил, что хочет такое же оружие, как у Спарка.
Благодарю Киноафиша.инфо за приглашение. Рекомендую мультфильм к просмотру. Детям 6-14 лет точно будет интересно. Для родителей - красотка Коко, дискуссии на тему физических явлений и вера в то, что дети растут и уже на многое способны самостоятельно :)
Хороший, добротный мультфильм, в котором, если постараться, можно найти смысл даже взрослому человеку. Мне очень понравился главный персонаж - обезьянка Спарк, который, как многие из нас хотел все и сразу, но не готов был к ежедневным тренировкам. Он милый, замечательный балбес, которому жизнь в виде истории в мультфильме дает пинок, который часто у нас не хватает духу дать своим детям, чтобы они прекратили держаться за юбку и начали достигать того, чего они на самом деле хотят.
Персонажи-враги забавны, но слишком уж большой упор делается на очевидном. Хотя огромная красотка горилла Коко, работающая палачом и мечтающая стать моделью, великолепна. Порадовало, что недостатки есть и у каждого положительного героя: кто-то слишком серьезный, кто-то слишком не уверен в себе, кто-то слишком долго ждет. И слабость каждого из них влияет на сюжет.
Физикам и астрономам не рекомендую смотреть этот фильм, так как до меня до сих пор является загадкой, как можно жить на обломке планеты, попав туда через слизь животного. Таких допущений очень много, что, в принципе, простительно для прокатного рейтинга +6.
Сама история складывается из кусков повествования "Звездных войн" и "Меча короля Артура". Просто, четко, понятно, лаконично. Ближе к развязке, в разгар основной битвы уже становится скучнова-то (для взрослых). Ребенок восьми лет не отрываясь следил за происходящем на экране и был очень доволен. Ему, конечно, понравились самые эпичные моменты, когда герои прыгали через слизь, полеты на насекомых и эффектное падение империи злодея. После просмотра ребенок заявил, что хочет такое же оружие, как у Спарка.
Благодарю Киноафиша.инфо за приглашение. Рекомендую мультфильм к просмотру. Детям 6-14 лет точно будет интересно. Для родителей - красотка Коко, дискуссии на тему физических явлений и вера в то, что дети растут и уже на многое способны самостоятельно :)
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