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Как говорит современный кинематограф: «Галактика сама себя не спасет!». И канадско-корейская анимация с иллюстративным названием «Спарк. Герой вселенной» не исключение. Мультфильм старается соответствовать лучшим звездным трендам, заложенным еще Джорджем Лукасом в конце 70-х, и последним фишкам компьютерной графики. Правда, амбициозных побуждений бывает недостаточно, даже когда твоя аудитория – неприхотливая 6+. Кадр из фильма «Спарк. Герой…