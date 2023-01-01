Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Отзвуки прошлого" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спарк. Герой вселенной Спарк. Герой вселенной
Киноафиша Фильмы Спарк. Герой вселенной Спарк. Герой вселенной, 2016: актеры и роли
Spark Спарк. Герой вселенной 2016 / Корея / Канада
6.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Спарк. Герой вселенной, 2016: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Аарон Вудли Аарон Вудли Aaron Woodley
Роли озвучивали
Джессика Бил Джессика Бил Jessica Biel Сьюзен Сарандон Сьюзен Сарандон Susan Sarandon Хилари Суонк Хилари Суонк Hilary Swank Патрик Стюарт Патрик Стюарт Patrick Stewart
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Умка в кино
Умка в кино
2022, Россия, анимация
На краю
На краю
2022, США, триллер
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши