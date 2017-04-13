«Затмение»: Рецензия Киноафиши

Борьба экстрасенсов за эфирное время

«Не верю!» – кричал бы Станиславский, посмотрев «Затмение», новое отечественное фэнтези смешанных жанров и сомнительных мотивов. Соединив железные приёмы популярных триллеров с фишками из «Битвы экстрасенсов» и даже «Поля чудес», режиссёр Артем Аксененко и сценарист Олег Сироткин создали уникальный в своей откровенности гибрид из штампов и клише. Всё, от реплик и сцен до технических приёмов с компьютерной графикой, кажется, создавалось с приличной долей лени, равнодушия и чистого копипаста. Легкий налёт саспенса, «чистые», односложные персонажи и до неприличия предсказуемый нарратив.

Кадр из фильма «Затмение»

Согласно сюжету, неисправимый авантюрист Алекс случайно попадает в эфир популярного шоу «Дуэль экстрасенсов», где экстренно заменяет одного из выбывших участников – Шамана. Надев волчью шкуру и включив баритон, он прыгает перед камерой, делая мини-предсказания аудитории. Так, устрашающе показав на девушку из зала, он предрёк ей вечное одиночество. И проклял. Совершенно серьезно. При этом, как всегда в шоу-бизнесе, он оказывается ещё и втянут в противостояние двух сильнейших магов, а по сути, сил добра и зла. Таким невероятным образом оборачивается очередная бездумная выходка главного героя.

Кадр из фильма «Затмение»

Кино – сплошная неловкая игра известными кино-маркерами, где маг похож на повзрослевшего Гарри Поттера с маракасами, а Шаман на десятки иллюстраций колдунов-знахарей, которые вылывают в поисковике, если загуглить. Потусторонний мир просвечивает незатейливыми спецэффектами, где непродуманность скрывается в загадочном тумане. Да и простодушие, с которым снята картина, доходит до легкой абсурдности, например, когда участник шоу обезвреживает противника с помощью мармеладного мишки, а главный герой говорит «Ты главное смотри следующий выпуск «Дуэли экстрасенсов». Обещай мне!». Так что всё это превращается в некую борьбу магов за эфирное время и мысли аудитории. И в таком контексте, ТВ-шоу «Битва экстрасенсов» звучит более правдоподобно. Там хотя бы не крутят колесо, где триумфально выпадает «Сектор опознания!»…

Кадр из фильма «Затмение»

Возможно, это начало новой тенденции в российском кино, которую продвигает, например, крайне оригинальная антиутопия «Танцы насмерть», также соединившая в себе «Голодные игры», «Дивергента» и «Танцы на ТНТ». Как и в «Затмении» мы видим отчаянные поиски уникальности и возможности реализоваться в переполненной идеями индустрии. Инициатива похвальна, но техническая реализация и неприкрытая эксплуатация всех коммерчески успешных проектов кажутся скорее поиском легких путей.

Кадр из фильма «Затмение»

От клейма безвкусицы «Затмение» спасает мастерское воплощение персонажа Александром Петровым. Он взглядом, мелкими ужимками и подергиванием плечами с легкостью выдаёт того самого бесстрашного и простого парня, которого мы не раз видели, например, в «Притяжении». А также гнетущая музыка и работа оператора Вячеслава Лисневского, на которых и легла вся ответственность за мистификацию и жанровую стилистику.

Картина – скорее бонус для преданных поклонников того самого ТВ-шоу, известного своей магической популярностью и монетизацией. Это возможность пофантазировать на тему «Что, если бы всё было правдой», но только более живописной – с яркими драками в ментальных пространствах, кошмарными видениями и голубыми фильтрами.

Инна Син

Расписание и покупка билетов на фильм «Затмение»