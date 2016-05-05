Главные герои фильма, безрассудные сыновья и дочери международных миллиардеров, отправлены своими разочарованными родителями в эксклюзивный учебный лагерь на удаленном острове, где их обучат основным навыкам выживания, в надежде, что это их научит брать на себя ответственность за свою жизнь. Когда малая группа изощренных похитителей берет детей в заложники и удерживает за выкуп в миллиард долларов, молодые пленники должны использовать все то, чему их научили за короткое время, чтобы выжить и выбраться с острова, ставшего смертельной ловушкой…
Учащиеся школы-интерната для недисциплинированных детей богатых родителей готовы взять все в свои руки, когда кампус взят в заложники преступной группировкой.
|5 мая 2016
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|26 августа 2016
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