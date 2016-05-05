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Постер фильма Выкуп – миллиард
5.5
Выкуп – миллиард - Трейлер
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5.5

Выкуп – миллиард

, 2016
Take Down
США / боевик, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Выкуп – миллиард
5.5
Выкуп – миллиард - Трейлер
Выкуп – миллиард  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главные герои фильма, безрассудные сыновья и дочери международных миллиардеров, отправлены своими разочарованными родителями в эксклюзивный учебный лагерь на удаленном острове, где их обучат основным навыкам выживания, в надежде, что это их научит брать на себя ответственность за свою жизнь. Когда малая группа изощренных похитителей берет детей в заложники и удерживает за выкуп в миллиард долларов, молодые пленники должны использовать все то, чему их научили за короткое время, чтобы выжить и выбраться с острова, ставшего смертельной ловушкой…

  • Маяк, показанный в начале фильма и названный Уэст Суэй, на самом деле является маяком Саус Стэк, что на острове Англси в Северном Уэльсе. Хотя пешеходный мост сейчас закрыт для публики, вы все равно можете спуститься и вернуться назад по 365 каменным ступеням зигзагообразной лестницы вверх по склону утеса.
  • Официальный саундтрек к фильму был написан и спродюсирован британской группой Hybrid. Саундтрек был выпущен 19 августа 2016 года компанией CAS Admin Ltd.
  • До совместной работы в этом фильме Фиби Тонкин и Трэйси Айфичор уже снимались вместе в фантастическом телесериале «Древние». 
  • В марте 2013 года, при анонсе нового фильма Джима Гиллеспи, его объявили под названием «Разрушение». Позже оно было изменено на «Миллиардный выкуп».

Учащиеся школы-интерната для недисциплинированных детей богатых родителей готовы взять все в свои руки, когда кампус взят в заложники преступной группировкой.

В ролях

Фиби Тонкин
Фиби Тонкин
Amy Tilton
Эд Вествик
Эд Вествик
Billy Speck
Джереми Самптер
Kyle Hartmann
Доминик Шервуд
Доминик Шервуд
James Herrick
Себастьян Кох
Себастьян Кох
Bobby Hartmann
Джулия Рагнарссон
Джулия Рагнарссон
Rachel Hennie
Хари Диллон
Marcos Shah
Марк Боннар
Марк Боннар
Lawrence Close
Роберт Кавана
Tom Maxwell
Эшли Уолтерс
Эшли Уолтерс
Danny Dorsey
Режиссер Джим Гиллеспи
Сценарист Alexander Ignon
Композитор Hybrid
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 2 ноября 2016
Премьера в мире 5 мая 2016
Дата выхода
5 мая 2016 Кувейт
26 августа 2016 Нидерланды
19 августа 2016 США
Бюджет $11 200 000
Сборы в мире $33 289
Производство Pinewood Pictures
Другие названия
Take Down, Billionaire Ransom, Con Tin Bạc Tỷ, Miliardové výkupné, Miliardowy okup, Milliárdos váltságdíj, Ransom Games, Rescate millonario, Resgate Bilionário, Sequestro na Ilha, Take Down - Die Todesinsel, TAKE DOWN テイクダウン, Η ομηρία, Викуп, Выкуп - миллиард, 獵殺邊境

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 15 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Выкуп – миллиард - Трейлер
Выкуп – миллиард Трейлер
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