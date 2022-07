Наша рецензия

На экраны выходит картина с названием, невероятно похожим на «Поймай меня, если сможешь» («Catch Me If You Can», реж. Стивен Спилберг). Речь идёт о новом фильме режиссёра и сценариста Зака Уэдона «Найди меня, если сможешь». Только больше ничего общего у этих картин, кроме названия, нет: сюжеты у них совсем не похожие, как и оценки. Хоть слизанное название этому фильму не очень подходит, оригинал «Come and find me», дословно означающий…