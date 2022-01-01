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Валери Тиан
Валери Тиан
Valerie Tian
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Валери Тиан
Valerie Tian
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Дата рождения
21 апреля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Валери Тиан
Родилась 21 апреля 1989 года. Ванкувер, Канада.
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Фильмография Валери Тиан
Найди меня, если сможешь
драма
2016, Великобритания
6.0
Любовь в словах и картинках
комедия, драма, мелодрама
2014, США
6.0
Дневник мотылька
ужасы
2011, Канада / Ирландия
5.0
Джуно
комедия, драма
2007, США
7.0
Дворецкий Боб
комедия
2005, Канада / Великобритания
5.0
Джинсы - талисман
комедия, приключения
2005, США
6.0
Пробуждение смерти
боевик, приключения, драма
2004, Великобритания / Франция / Германия / Испания / ЮАР
5.0
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