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Europa '51

Европа'51, 1952

1952 / Италия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Жизнь богатой американки Ирэн, живущей в Риме, превращается в хаос после того, как ее сын совершает самоубийство. Женская скорбь приводит Ирэн к осознанию того, что она живет мелкой, пустой жизнью и заставляет ее изменить свой путь. Отныне, Ирэн посвящает свою жизнь духовным поискам, помогая жертвам социальной несправедливости — больной проститутке, незамужней матери шестерых детей. Но Ирэн мешает ее муж. Когда она помогла молодому преступнику скрыться от полиции, муж Ирэн счел ее психически неуравновешенной и отправил в психиатрическую лечебницу.

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1952
Премьера онлайн 18 ноября 2013
Премьера в мире 12 сентября 1952
Режиссер
Роберто Росселлини
Роберто Росселлини
В ролях
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Александр Нокс
Этторе Джаннини
Джульетта Мазина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Европа'51 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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