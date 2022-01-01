Я больше не верю в любовь, 1954

У Ирены Вагнер есть все о чем мечтает каждая женщина — положение в обществе, любящий муж, работа которая ей нравится, и конечно же замечательные, маленькие дети. Но что-то ей не хватало. Она стремилась чего-то большего. Чего-то нового. Она встретила молодого человека — Энрико. Они сразу же влюбились друг в друга. Их роман был непродолжительным, но горячим. Потом Ирена начала чувствовать страх. Панический страх перед чем-то. Или перед кем-то?



Вечерами, находясь в кругу семьи, Ирена начинает понимать, что так больше продолжаться не может. Ей надоело каждый раз врать мужу. Эта ложь непростительна для жены, а самое главное, она непростительна для матери. С большим трудом Ирене удается расстаться с Энрико. Казалось бы, что теперь жизнь наладиться, и все будет хорошо… Но тут в жизни Ирен Вагнер появляется молодая особа, и заявляет, что в курсе ее тайной любовной связи. За свое молчание девушка требует огромные деньги…