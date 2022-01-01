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Я больше не верю в любовь Я больше не верю в любовь
Киноафиша Фильмы Я больше не верю в любовь
Non credo più all'amore (La paura)

Я больше не верю в любовь, 1954

1954 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

 

У Ирены Вагнер есть все о чем мечтает каждая женщина — положение в обществе, любящий муж, работа которая ей нравится, и конечно же замечательные, маленькие дети. Но что-то ей не хватало. Она стремилась чего-то большего. Чего-то нового. Она встретила молодого человека — Энрико. Они сразу же влюбились друг в друга. Их роман был непродолжительным, но горячим. Потом Ирена начала чувствовать страх. Панический страх перед чем-то. Или перед кем-то?

Вечерами, находясь в кругу семьи, Ирена начинает понимать, что так больше продолжаться не может. Ей надоело каждый раз врать мужу. Эта ложь непростительна для жены, а самое главное, она непростительна для матери. С большим трудом Ирене удается расстаться с Энрико. Казалось бы, что теперь жизнь наладиться, и все будет хорошо… Но тут в жизни Ирен Вагнер появляется молодая особа, и заявляет, что в курсе ее тайной любовной связи. За свое молчание девушка требует огромные деньги…

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 5 ноября 1954
Возраст 16+
Режиссер
Роберто Росселлини
Роберто Росселлини
В ролях
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Матиас Виман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я больше не верю в любовь 2 постера
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