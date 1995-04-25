Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Александр Нокс
Alexander Knox
Киноафиша
Персоны
Александр Нокс
Александр Нокс
Alexander Knox
Дата рождения
16 января 1907
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
25 апреля 1995
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой
Популярные фильмы
7.5
Европа'51
(1952)
7.0
Викинги
(1958)
6.9
Оскар Уайльд
(1960)
Фильмография Александр Нокс
Жанр
Все
Биография
Боевик
Вестерн
Драма
Исторический
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
1977
1968
1964
1960
1958
1952
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
5.5
Холокост 2000
Holocaust 2000
мелодрама, ужасы, триллер, драма, фантастика
1977, Великобритания / Италия
5.6
Шалако
Shalako
вестерн, драма, боевик
1968, Великобритания / Германия
6.8
Соломенная женщина
Woman of Straw
триллер, криминал, драма
1964, Великобритания
6.9
Оскар Уайльд
Oscar Wilde
биография, исторический
1960, Великобритания
7
Викинги
The Vikings
драма, приключения
1958, США
7.5
Европа'51
Europa '51
драма
1952, Италия
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667