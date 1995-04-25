Оповещения от Киноафиши
Александр Нокс Alexander Knox
Александр Нокс

Alexander Knox

Дата рождения
16 января 1907
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
25 апреля 1995
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой

Популярные фильмы

Европа'51 7.5
Европа'51 (1952)
Викинги 7.0
Викинги (1958)
Оскар Уайльд 6.9
Оскар Уайльд (1960)

Фильмография Александр Нокс

Жанр
Год
Холокост 2000 5.5
Холокост 2000 Holocaust 2000
мелодрама, ужасы, триллер, драма, фантастика 1977, Великобритания / Италия
Шалако 5.6
Шалако Shalako
вестерн, драма, боевик 1968, Великобритания / Германия
Соломенная женщина 6.8
Соломенная женщина Woman of Straw
триллер, криминал, драма 1964, Великобритания
Оскар Уайльд 6.9
Оскар Уайльд Oscar Wilde
биография, исторический 1960, Великобритания
Викинги 7
Викинги The Vikings
драма, приключения 1958, США
Европа'51 7.5
Европа'51 Europa '51
драма 1952, Италия
