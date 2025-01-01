Ирен Жирар Видишь, как это трагично. Жест или слово, которое нельзя вернуть назад, которое может всё испортить. Я стала причиной этой смерти. О, я больше не выношу этого.

Андреа Казатти Нет, нет, Ирен. Бесполезно так говорить. Что толку повторять «если бы я сказал это», «если бы я сделал то»? Всё так, как есть.

Ирен Жирар Тогда это была судьба. Но почему такая судьба?

Андреа Казатти Погоди. Я ничего не говорил о судьбе. При чём тут судьба?

Ирен Жирар Тогда, если не судьба, значит, это моя вина.

Андреа Казатти Нет, Ирен. Вины твоей нет. Если и винить кого-то, так это послевоенное общество.

Ирен Жирар Что же, какое отношение к этому имеет общество?

Андреа Казатти Послушай, Ирен. Подумай о мальчике, обычном мальчике, и о том первом впечатлении, которое он получил от этого мира — смущающий страх, бомбы и война. Чья это вина?