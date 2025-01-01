Giulietta, detta PasserottoМужчины — это просто большие дети. Нужно всё время делать вид, что ты глупая, чтобы им казалось, что они всё контролируют. Они невыносимы. И годятся только для одного — заниматься любовью, и то только после того, как ты им покажешь, как.
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Irene GirardПросто любовь, которую мы чувствуем к самым близким, тем, кто должен быть и, может быть, действительно является для нас самым дорогим, вдруг кажется недостаточной. Она кажется слишком эгоистичной, слишком узкой. И тогда мы чувствуем потребность поделиться ею, сделать нашу любовь больше, чтобы она охватила всех.
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Irene GirardЯ думаю, именно это и порождает всё зло в этом мире — наша необходимость менять людей. Мы пытаемся исправить их природу. Кто мы такие, чтобы осмеливаться менять их? Бог создал их такими, какие они есть. Как грустно вдруг осознать, что мы всю жизнь были диктаторами — и для себя, и для других.
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Ирен ЖирарВидишь, как это трагично. Жест или слово, которое нельзя вернуть назад, которое может всё испортить. Я стала причиной этой смерти. О, я больше не выношу этого.
Андреа КазаттиНет, нет, Ирен. Бесполезно так говорить. Что толку повторять «если бы я сказал это», «если бы я сделал то»? Всё так, как есть.
Ирен ЖирарТогда это была судьба. Но почему такая судьба?
Андреа КазаттиПогоди. Я ничего не говорил о судьбе. При чём тут судьба?
Ирен ЖирарТогда, если не судьба, значит, это моя вина.
Андреа КазаттиНет, Ирен. Вины твоей нет. Если и винить кого-то, так это послевоенное общество.
Ирен ЖирарЧто же, какое отношение к этому имеет общество?
Андреа КазаттиПослушай, Ирен. Подумай о мальчике, обычном мальчике, и о том первом впечатлении, которое он получил от этого мира — смущающий страх, бомбы и война. Чья это вина?
Ирен ЖирарНо почему ребёнок, дети должны за это платить? Это несправедливо. Значит, Бог несправедлив.
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Andrea CasattiНельзя замыкаться в себе с горем.
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Ирен Жирар[тема политики возникает во время ужина у семьи Жирар] Дорогие, я думаю, лучше сменим тему, да? Андре немного радикален.
Ирен ЖирарВидите, какая я хорошая хозяйка. Настоящий дипломат. Слева посадила голубя мира, справа — план Маршалла, а где-то посередине — нейтральное буферное государство вроде Швейцарии. И посмотрите, что из этого вышло.
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Irene GirardЕдинственный способ перестать быть эгоистом — полюбить других и себя. Всех нас. Нас, грешников, всех нас, грешников, такими, какие мы есть. И чувствовать милосердие и сострадание к каждому из нас. Тогда нас наполняет великий свет. Великая духовная сила. И именно тогда горы можно сдвинуть с места.
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Andrea Casatti[Диктует новость]Надо написать так — Инициатива Государственного департамента должна рассматриваться в связи с вполне очевидным намерением финансистов с Уолл-стрит занять место Англии и контролировать персидские нефтяные месторождения. Иностранное ведомство с подозрением и тревогой наблюдает за этой линией американского правительства. Вот и всё.
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Andrea CasattiЕсли бы мир избавился от тех, кто эксплуатирует, была бы справедливость. У нас был бы рай — здесь, на земле. Настоящий. Материальный. Созданный человеком, управляемый человеком.
Irene GirardВозможно. Но если бы каждый понял, что проблема гораздо глубже. Более духовная. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Только это приблизит нас друг к другу. Ближе друг к другу, как равных. Смиренных одинаково. Ведь только с любовью мы вместе найдём спасение.
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Andrea CasattiВера в загробную жизнь — это, возможно, полезная иллюзия для невежественных. Но ты, дорогая Ирен, должна попытаться осознать, представить себе этот рай здесь, на земле, более конкретно. Ты и я вместе...
Irene GirardНет, Андреа, я ищу другой путь, духовный путь. В твоём раю здесь, на земле, нет места для Микеле; потому что его уже нет среди живых. Рай, о котором я мечтаю, — не только для живых, но и для ушедших. Что-то вечное. И это мой рай.
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Irene GirardЯ хочу разделить радость тех, кто счастлив. Я хочу разделить печаль тех, кто страдает. Боль тех, кто в беде. Я хочу жить среди других и спастись вместе с ними. Лучше потеряться с ними, чем спастись в одиночку. Я чувствую, что могу принадлежать им, только когда свободна от всего прочего. Когда ты ни к чему не привязан, ты принадлежишь всем.