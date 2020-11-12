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Постер фильма Повесть о бедных влюбленных
7.3
Киноафиша Фильмы Повесть о бедных влюбленных
7.3

Повесть о бедных влюбленных

, 1954
Cronache di poveri amanti
Италия / драма / 18+
Постер фильма Повесть о бедных влюбленных
7.3

О фильме

Буквально повесть о бедных влюбленных в Италии Муссолини.

В ролях

Анна-Мария Ферреро
Gesuina
Антонелла Луальди
Milena
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Ugo
Джулиано Монтальдо
Alfredo Campolmi
Габриэле Тинти
Mario Parigi
Козетта Греко
Elisa
Bruno Berellini
Carlino Bencini
Айрин Чефаро
Clara
Adolfo Consolini
Corrado aka Maciste
Ева Ваничек
Bianca Quagliotti
Режиссер Карло Лиццани
Сценарист Васко Пратолини, Серджо Амидеи, Giuseppe Dagnino, Карло Лиццани
Композитор Марио Дзафред
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 8 апреля 1954
Дата выхода
12 июня 1959 Бельгия
7 февраля 1957 Венгрия
15 сентября 1954 Италия
10 февраля 1958 СССР
12 февраля 1965 Уругвай
Производство Cooperativa Spettatori Produttori Cinematografici
Другие названия
Cronache di poveri amanti, Chronicle of Poor Lovers, Chronik armer Liebesleute, La chronique des pauvres amants, Cronica amanților săraci, Crónica de los pobres amantes, Crónica de pobres amantes, Geschichten von armen Liebenden, Hronika o siromasnim ljubavnicima, I istoria ton ftohon eraston, Kroniek der arme geliefden, Kronika Chudých Milenců, Kronika revnih ljubimcev, Os Amantes de Florença, Szegény szerelmesek krónikája, Ulica ubogich kochanków, Ulička Chudých Milenců, Повесть о бедных влюблённых, Cronica amanţilor săraci

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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