Смотрите онлайн лучшие фильмы, похожие на «12 стульев». Киноафиша собрала подборку лучших советских и российских комедий, так или иначе напоминающих эту легендарную киноленту. Фильм «12 стульев» снят по одноименной повести Ильфа и Петрова. Он рассказывает историю обаятельного авантюриста Остапа Бендера в исполнении актера Андрея Миронова. Вместе с бывшим предводителем дворянства Кисой Воробьяниновым он разыскивает драгоценные камни, спрятанные внутри одного из интерьерных стульев мебельного гарнитура. Вот только есть одна большая проблема: все стулья давно разъехались к разным хозяевам и рассредоточились по всей стране. Героям предстоит найти и отвоевать каждый из этих редких предметов мебели. Эта история вошла в золотой фонд советского кино. По сей день она упоминается в списках лучших мировых комедий, благодаря гениальному юмористическому сценарию, обаятельным актерам и разлетевшимся по миру крылатым фразам. Зрителей, оценивших этот фильм, обязательно заинтересует следующий список.