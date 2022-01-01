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Фильмы похожие на «12 стульев»
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Фильмы похожие на «12 стульев»

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Бендер: Начало
Бендер: Начало
6.0
драма, комедия, приключения
2021, Россия
Бендер: Золото Империи
Бендер: Золото Империи
6.0
драма, комедия
2021, Россия
Мордекай
Мордекай
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, боевик, криминал
2015, США
Поймай меня, если сможешь
Поймай меня, если сможешь
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8.0
комедия
2002, США
Бриллиантовый полицейский
Бриллиантовый полицейский
6.0
боевик, комедия, приключения
1999, США
Спортлото-82
Спортлото-82
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
1982, СССР
12 стульев
12 стульев
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8.0
комедия, детектив
1976, СССР
Не может быть!
Не может быть!
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8.0
комедия
1975, СССР
Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию
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8.0
комедия, фантастика
1973, СССР
Невероятные приключения итальянцев в России
Невероятные приключения итальянцев в России
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, приключения
1973, СССР
Джентльмены удачи
Джентльмены удачи
Смотреть за 1 рубль
8.0
криминал, комедия
1971, СССР
Старики-разбойники
Старики-разбойники
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
1971, СССР
Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука
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8.0
комедия, приключения, криминал
1968, СССР
Золотой теленок
Золотой теленок
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8.0
комедия
1968, СССР
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Смотрите онлайн лучшие фильмы, похожие на «12 стульев». Киноафиша собрала подборку лучших советских и российских комедий, так или иначе напоминающих эту легендарную киноленту. Фильм «12 стульев» снят по одноименной повести Ильфа и Петрова. Он рассказывает историю обаятельного авантюриста Остапа Бендера в исполнении актера Андрея Миронова. Вместе с бывшим предводителем дворянства Кисой Воробьяниновым он разыскивает драгоценные камни, спрятанные внутри одного из интерьерных стульев мебельного гарнитура. Вот только есть одна большая проблема: все стулья давно разъехались к разным хозяевам и рассредоточились по всей стране. Героям предстоит найти и отвоевать каждый из этих редких предметов мебели. Эта история вошла в золотой фонд советского кино. По сей день она упоминается в списках лучших мировых комедий, благодаря гениальному юмористическому сценарию, обаятельным актерам и разлетевшимся по миру крылатым фразам. Зрителей, оценивших этот фильм, обязательно заинтересует следующий список.

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