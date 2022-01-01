Сердца четырех, 1941

Сестры Мурашовы – серьезная Галина и легкомысленная Шурочка – по-разному относятся к любви. Старшая Галя, доцент математических наук, считает романтические чувства глупостью и отвергает ухаживания молодого коллеги Глеба. Студентка Шура, напротив, жить не может без флирта и уже вскружила голову старшему лейтенанту Петру Колчину. По воле случая все четверо оказываются на даче, где Галина дает личному составу уроки математики, а Шурочка готовится к переэкзаменовке. Молодых людей ждет немало волнений и неожиданных ситуаций на пути к своему счастью.
В подмосковном дачном поселке расквартирован полк танкистов. Сюжет строится вокруг двух сестер, абсолютно разных, но одинаково влюбленных. Одна — серьезный математик, другая — легкомысленная стрекоза. В центре внимания девушек бравый военный. Жизненные перипетии, смешные и сложные ситуации, интриги, слезы, радость, но все строится вокруг одного — любви.