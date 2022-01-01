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Сердца четырех Сердца четырех
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Сердца четырех, 1941

1941 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сестры Мурашовы – серьезная Галина и легкомысленная Шурочка – по-разному относятся к любви. Старшая Галя, доцент математических наук, считает романтические чувства глупостью и отвергает ухаживания молодого коллеги Глеба. Студентка Шура, напротив, жить не может без флирта и уже вскружила голову старшему лейтенанту Петру Колчину. По воле случая все четверо оказываются на даче, где Галина дает личному составу уроки математики, а Шурочка готовится к переэкзаменовке. Молодых людей ждет немало волнений и неожиданных ситуаций на пути к своему счастью.

  • Фильм был снят в 1941 году, однако на экраны вышел лишь в 1945-м. Причиной тому стало решение Комитета по делам кинематографии – комиссия во главе с секретарем ЦК ВКП(б) раскритиковала картину за «отрыв от действительности». 
  • В 1945 году фильм стал одним из лидеров проката. «Сердца четырех» посмотрели порядка 19,44 млн зрителей, она заняла пятое место в списке самых кассовых лент года. 
  • Роль Аркадия Васильевича Ершова, пожилого профессора-астрофизика, блестяще исполнил Андрей Тутышкин. Глядя на персонажа, сложно представить, что актеру на момент съемок было… 30 лет. 
  • В 1953 году, после смерти Сталина и с началом борьбы против «культа личности», все кадры с изображением вождя были изъяты. В 1988 году, во время реставрации фильма, вырезанные фрагменты вернули на место.

В подмосковном дачном поселке расквартирован полк танкистов. Сюжет строится вокруг двух сестер, абсолютно разных, но одинаково влюбленных. Одна — серьезный математик, другая — легкомысленная стрекоза. В центре внимания девушек бравый военный. Жизненные перипетии, смешные и сложные ситуации, интриги, слезы, радость, но все строится вокруг одного — любви.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1941
Премьера в мире 26 октября 1944
Возраст 12+
Режиссер
Константин Юдин
В ролях
Валентина Серова
Евгений Самойлов
Евгений Самойлов
Людмила Целиковская
Павел Шпрингфельд
Лиза Дмитриевская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сердца четырех 2 постера
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Сердца четырех
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