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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1941

Рейтинг фильмов 1941 года

Мальтийский сокол 8.1
1 Мальтийский сокол
мистика, детский, нуар 1941, США
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Леди Гамильтон 8.0
2 Леди Гамильтон
мелодрама, исторический, драма, военный 1941, США
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Сердца четырех 7.7
3 Сердца четырех
комедия 1941, СССР
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Мечта 7.5
4 Мечта
драма 1941, СССР
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Онлайн
Маскарад 7.3
5 Маскарад
исторический, драма 1941, СССР
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Валерий Чкалов 7.1
6 Валерий Чкалов
драма, военный 1941, СССР
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Конек-горбунок 7.0
7 Конек-горбунок
сказка, семейный 1941, СССР
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Дело Артамоновых 6.8
8 Дело Артамоновых
драма 1941, СССР
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