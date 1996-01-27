Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Всеволод Санаев
Всеволод Санаев
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Всеволод Санаев
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 февраля 1912
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
27 января 1996
Карьера
Актер
Биография Всеволод Санаев
Родился 25 февраля 1912 года. Тула, Российская Империя (Россия).
Развернуть
Фильмография Всеволод Санаев
Белые росы
комедия
1983, СССР
7.0
Тайна «Черных дроздов»
детектив, криминал
1983, СССР
7.0
Тегеран-43
криминал
1980, СССР / Швейцария / Франция
7.0
Версия полковника Зорина
криминал
1978, СССР
6.0
Там, за горизонтом
драма
1976, СССР
7.0
Верните Рекса
короткометражный, анимация
1975, СССР
7.0
Печки-лавочки
комедия
1972, СССР
7.0
Украденный поезд
драма
1971, СССР
6.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне