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Мышьяк и старое кружево Мышьяк и старое кружево
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Arsenic and Old Lace

Мышьяк и старое кружево, 1944

1944 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Не зря возражал отец Элейн, против брака его дочери с Мортимером в канун Хеллоуина. Все сразу пошло наперекосяк. Молодежены переезжают в большой мрачный дом семьи Брюстер в Бруклине, неподалеку от старинного кладбища. В доме живут две милые старые тетушки Мортимера и абсолютно сумасшедший двоюродный брат, считающий себя президентом Рузвельтом. Неожиданно появляется еще один брат — убийца-маньяк, только что сбежавший из тюрьмы. Может хотя бы старушки нормальны? Увы… Они поят отравленным вином одиноких путников и хоронят их в подвале. Они делают это из жалости, и все же они серийные убийцы! Сможет ли Мортимер избавиться от обилия мертвецов и сумасшедших в доме и убедить молодую жену, что не все Брюстеры — маньяки.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1944
Премьера в мире 1 сентября 1944
Возраст 12+
Режиссер
Фрэнк Капра
В ролях
Кэри Грант
Кэри Грант
Джозефин Халл
Джин Эдэр
Раймонд Массей
Петер Лорре
Петер Лорре
Все актеры и съемочная группа
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7.133333
Постер фильма Мышьяк и старое кружево 3 постера
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