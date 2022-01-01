Мышьяк и старое кружево, 1944

Не зря возражал отец Элейн, против брака его дочери с Мортимером в канун Хеллоуина. Все сразу пошло наперекосяк. Молодежены переезжают в большой мрачный дом семьи Брюстер в Бруклине, неподалеку от старинного кладбища. В доме живут две милые старые тетушки Мортимера и абсолютно сумасшедший двоюродный брат, считающий себя президентом Рузвельтом. Неожиданно появляется еще один брат — убийца-маньяк, только что сбежавший из тюрьмы. Может хотя бы старушки нормальны? Увы… Они поят отравленным вином одиноких путников и хоронят их в подвале. Они делают это из жалости, и все же они серийные убийцы! Сможет ли Мортимер избавиться от обилия мертвецов и сумасшедших в доме и убедить молодую жену, что не все Брюстеры — маньяки.