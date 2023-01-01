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Александр Антонов
Александр Антонов Aleksandr Pavlovich Antonov
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Александр Антонов

Aleksandr Pavlovich Antonov

Дата рождения
13 февраля 1898
Возраст
64 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
23 ноября 1962
Место рождения
Москва, Россия

Биография Александр Антонов

Родился 1 февраля 1898 года в Москве.

С начала 1920-х по середину 1920-х годов он работал актером в театре Пролеткульта в Москве.

Он также активно снимался в кино. В 1925 году он сыграл свою первую роль в фильме "Стачка", где он исполнил роль рабочего. Однако самой знаменитой и значимой работой Антонова в немом кино стала его роль Вакулинчука в фильме "Броненосец „Потёмкин“" (1926). Он также выполнял обязанности помощника режиссера при создании этой картины. Этот фильм считается важным в карьере Антонова и служит примером его выразительного таланта, отличающегося сдержанностью, строгостью и эмоциональной убедительностью, как отмечает энциклопедический словарь "Кино". В последующие годы актер сыграл множество ролей, в основном характерных. За свою карьеру он снялся в более чем пятидесяти немых и звуковых фильмах.

Александр Антонов был выдающейся личностью, восхищавшей зрителей и коллег своим талантом и проникновенностью. Он оставил неизгладимый след в истории русской культуры и театра. Скончался 8 января 1962 года, но его талант и произведения остаются живыми и вдохновляют поколения актеров и зрителей по сей день.

Популярные фильмы

Девушка с характером
Девушка с характером (1939)
8
Стачка
Стачка (1924)
7.8
Броненосец «Потемкин»
Броненосец «Потемкин» (1925)
7.785714

Фильмография Александр Антонов

Жанр
Год
Все 10 Фильмы 10 Актер 10
Матрос сошел на берег 6.4
Матрос сошел на берег
драма 1957, СССР
Белый пудель 7.2
Белый пудель
детский, драма 1956, СССР
Звезды на крыльях 6
Звезды на крыльях Stars on the wings
драма, военный 1955, СССР
Неразлучные друзья 6.8
Неразлучные друзья
приключения, драма, комедия 1953, СССР
Случай в тайге 6.8
Случай в тайге It Happened in Taiga
боевик 1953, СССР
Девушка с характером 8
Девушка с характером
комедия 1939, СССР
Онлайн
Богатая невеста 6.5
Богатая невеста
мелодрама, мюзикл, комедия 1937, СССР
6.1
Государственный чиновник
комедия 1930, СССР
Броненосец «Потемкин» 7.8
Броненосец «Потемкин»
драма, военный, исторический 1925, СССР
Стачка 7.8
Стачка
драма 1924, СССР
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