Родился 1 февраля 1898 года в Москве.

С начала 1920-х по середину 1920-х годов он работал актером в театре Пролеткульта в Москве.

Он также активно снимался в кино. В 1925 году он сыграл свою первую роль в фильме "Стачка", где он исполнил роль рабочего. Однако самой знаменитой и значимой работой Антонова в немом кино стала его роль Вакулинчука в фильме "Броненосец „Потёмкин“" (1926). Он также выполнял обязанности помощника режиссера при создании этой картины. Этот фильм считается важным в карьере Антонова и служит примером его выразительного таланта, отличающегося сдержанностью, строгостью и эмоциональной убедительностью, как отмечает энциклопедический словарь "Кино". В последующие годы актер сыграл множество ролей, в основном характерных. За свою карьеру он снялся в более чем пятидесяти немых и звуковых фильмах.

Александр Антонов был выдающейся личностью, восхищавшей зрителей и коллег своим талантом и проникновенностью. Он оставил неизгладимый след в истории русской культуры и театра. Скончался 8 января 1962 года, но его талант и произведения остаются живыми и вдохновляют поколения актеров и зрителей по сей день.