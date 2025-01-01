Сергей и Тамара знакомятся в поезде. Она рассказывает ему, что едет к своим родителям, у которых сейчас ее сын, а с мужем развелась и больше к нему не вернется. Однако говорить родителям об этом она не хочет, чтобы их лишний раз не расстраивать. И Сергей решает представиться ее мужем… Однако эта новая роль в итоге окажется очень для него сложна.