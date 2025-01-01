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Постер фильма Женатый холостяк
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Киноафиша Фильмы Женатый холостяк

Женатый холостяк

Zhenatyy kholostyak 18+
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О фильме

В вагоне-ресторане поезда, следующего по маршруту “Москва - Севастополь”, встречаются двое. Студентка Тамара рассказывает случайному попутчику Сергею историю своих непростых отношений с супругом. Несколько лет назад девушка вышла замуж и родила ребенка, но семейная жизнь не заладилась. Сказать об этом родителям Тома не решилась. Теперь отец и мать героини ждут личного знакомства с зятем, которого пока еще ни разу в глаза не видели. Сергей готов выступить в качестве “подсадного” мужа и тем самым выручить приглянувшуюся ему девушку. К чему приведет эта авантюра?

  • “Женатый холостяк” стал последней картиной Владимира Рогового. 20 февраля 1983 года режиссер ушел из жизни.
  • Основные съемки фильма проходили в Севастополе. 
  • Исполнительница главной роли Лариса Удовиченко ранее уже снималась в другом фильме Владимира Рогового - мелодраме “Горожане” (1975). 
  • В 1991 году Лариса Удовиченко (Тамара) и Михаил Пуговкин (Василий Петрович Булавин) сыграли вместе в комедии Марка Айзенберга “Болотная street, или Средство против секса”. 
  • Музыку к картине написал Александр Журбин. С Владимиром Роговым композитор сотрудничал несколькими годами ранее - на съемках фильма “У матросов нет вопросов” (1981).

Сергей и Тамара знакомятся в поезде. Она рассказывает ему, что едет к своим родителям, у которых сейчас ее сын, а с мужем развелась и больше к нему не вернется. Однако говорить родителям об этом она не хочет, чтобы их лишний раз не расстраивать. И Сергей решает представиться ее мужем… Однако эта новая роль в итоге окажется очень для него сложна.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 30 апреля 1982
Дата выхода
30 апреля 1982 Россия 0+
5 мая 1982 США
Производство Gorky Film Studio, Yalta-Film, Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie
Другие названия
Zhenatyy kholostyak, Женатый холостяк, Der verheiratete Junggeselle, Nős agglegény, Żonaty kawaler, Жененият ерген
Режиссер
Владимир Роговой
В ролях
Баадур Цуладзе
Юрий Григорьев
Юрий Григорьев
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
Михаил Пуговкин
Михаил Пуговкин
Надежда Румянцева
Надежда Румянцева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
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Женатый холостяк

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