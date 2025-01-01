В вагоне-ресторане поезда, следующего по маршруту “Москва - Севастополь”, встречаются двое. Студентка Тамара рассказывает случайному попутчику Сергею историю своих непростых отношений с супругом. Несколько лет назад девушка вышла замуж и родила ребенка, но семейная жизнь не заладилась. Сказать об этом родителям Тома не решилась. Теперь отец и мать героини ждут личного знакомства с зятем, которого пока еще ни разу в глаза не видели. Сергей готов выступить в качестве “подсадного” мужа и тем самым выручить приглянувшуюся ему девушку. К чему приведет эта авантюра?
Сергей и Тамара знакомятся в поезде. Она рассказывает ему, что едет к своим родителям, у которых сейчас ее сын, а с мужем развелась и больше к нему не вернется. Однако говорить родителям об этом она не хочет, чтобы их лишний раз не расстраивать. И Сергей решает представиться ее мужем… Однако эта новая роль в итоге окажется очень для него сложна.
|30 апреля 1982
|Россия
|0+
|5 мая 1982
|США