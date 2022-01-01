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Близнецы Близнецы
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Bliznetsy

Близнецы, 1945

1945 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
На вокзале потерялись очаровательные близнецы, грудные младенцы. В устройстве их судьбы принимают участие и молодая девушка-электромонтер, и военные моряки, и садовод, и старый профессор психологии. В заботах о малышах каждый находит и свое счастье.
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1945
Премьера в России 21 декабря 1945
Премьера в мире 21 декабря 1945
Режиссер
Константин Юдин
В ролях
Людмила Целиковская
Вера Орлова
Михаил Жаров
Михаил Жаров
Андрей Тутышкин
Павел Шпрингфельд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Близнецы 1 постер
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