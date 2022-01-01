Близнецы, 1945

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о выходе в прокат О фильме На вокзале потерялись очаровательные близнецы, грудные младенцы. В устройстве их судьбы принимают участие и молодая девушка-электромонтер, и военные моряки, и садовод, и старый профессор психологии. В заботах о малышах каждый находит и свое счастье. Развернуть 6.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 23 минуты Год выпуска 1945 Премьера в России 21 декабря 1945 Премьера в мире 21 декабря 1945 Режиссер Константин Юдин В ролях Людмила Целиковская Вера Орлова Михаил Жаров Андрей Тутышкин Павел Шпрингфельд Все актеры и съемочная группа 1 постер

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