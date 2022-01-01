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Близнецы
Bliznetsy
Близнецы, 1945
1945 / СССР
6.9
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10
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Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
комедия
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О фильме
На вокзале потерялись очаровательные близнецы, грудные младенцы. В устройстве их судьбы принимают участие и молодая девушка-электромонтер, и военные моряки, и садовод, и старый профессор психологии. В заботах о малышах каждый находит и свое счастье.
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6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
1945
Премьера в России
21 декабря 1945
Премьера в мире
21 декабря 1945
Режиссер
Константин Юдин
В ролях
Людмила Целиковская
Вера Орлова
Михаил Жаров
Андрей Тутышкин
Павел Шпрингфельд
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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