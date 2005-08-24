Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Юрий Саранцев
Yuriy Sarantsev
Киноафиша
Персоны
Юрий Саранцев
Юрий Саранцев
Yuriy Sarantsev
Дата рождения
7 октября 1928
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
24 августа 2005
Карьера
Актер
Место рождения
Большой Мелик, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Биография Юрия Саранцева
Родился 7 октября 1928 года. Большой Мелик, Балашовский район, Саратовская область, СССР (Россия).
Развернуть
Популярные фильмы
7.9
Жестокий романс
(1984)
7.6
Верные друзья
(1954)
7.3
Маленький беглец
(1966)
Фильмография Юрия Саранцева
5.2
История весеннего призыва
The History of Spring Draft
комедия
2003, Россия
5.8
Волшебная свирель
Magic Pipe
детский
1998, Россия
6.9
Любовь с привилегиями
Lyubov s privilegiyami
драма, мелодрама
1989, СССР
7.1
Двое и одна
Two and One
мелодрама, драма
1988, СССР
7.9
Жестокий романс
Zhestokiy romans
драма
1984, СССР
5.6
Тревожный вылет
Trevozhnyy vylet
боевик
1984, СССР
Онлайн
6.4
Нежность к ревущему зверю
Nezhnost k revushemu zveryu
драма
1982, СССР
6.1
В начале игры
V nachale igry
спорт, драма
1981, СССР
Показать еще
Чем крепче мороз, тем жарче в доме: забытая разработка советских физиков экономит до 70% на отоплении
Гель-лак — прошлый век: новый хит осени-2026 затмил "колхозные" покрытия — держится до 4-х недель и выглядит стильно
Скучный френч оставьте серым мышкам: «бэмби» на ногтях и эффект крокодила — вот 5 главных трендов маникюра осени 2026
С 3 по 15 сентября — настоящий сериалопад: 8 громких проектов возвращаются с новыми сезонами — от «Джентльменов» до «Вавилон-Берлин»
Зря ждали целый год? 2 сезон «Олдскула» с Ароновой уже доступен для просмотра — и не обошлось без ложки дегтя
У «Фейка» появился брат-близнец: Okko снимает «Яд» с Бортич — история снова строится вокруг сталкера и страха
Эти русские были так хороши, что остались в мире Marvel на десятки лет: и Чёрная Вдова там далеко не самая странная
Родились не в СССР – вряд ли пройдете тест: на 7 вопросах по «Джентльменам удачи» споткнутся даже те, кто знает их наизусть
19 000 000 зрителей уже подсели на свежий сериал от Netflix — «начав, досмотрите каждую серию до конца» (даже если на часах уже 2 часа ночи)
«Первый отдел» хорош, но зрители уже выбрали главную премьеру НТВ: «Расставаться с героями не планируем никогда!»
Новое «Твое сердце будет разбито» выйдет уже в 2028-м: в ромкоме экранизируют бестселлер — его читали 500 тысяч россиян
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить