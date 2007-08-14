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тихон Хренников Tikhon Khrennikov
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тихон Хренников

Tikhon Khrennikov

Дата рождения
10 июня 1913
Возраст
94 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
14 августа 2007
Место рождения
Елец, Россия
Место смерти
Москва, Российская Федерация
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Мать 7.6
Мать (1926)
Верные друзья 7.6
Верные друзья (1954)
Гусарская баллада 7.5
Гусарская баллада (1962)

Фильмография тихон Хренников

5.7
Два товарища Dva tovarishcha
комедия 2000, Россия
Дуэнья 6.9
Дуэнья Duenya
приключения, комедия 1978, СССР
Додумался, поздравляю! 6.2
Додумался, поздравляю! Dodumalsya, pozdravlyayu
семейный 1977, СССР
Таланты и поклонники 6.3
Таланты и поклонники Talents and Admirers
драма 1973, СССР
Руслан и Людмила 7.1
Руслан и Людмила Ruslan i Lyudmila
фэнтези 1972, СССР
Товарищ Арсений 5
Товарищ Арсений Comrade Arseniy
исторический 1964, СССР
Гусарская баллада 7.5
Гусарская баллада Gusarskaya ballada
мюзикл, комедия 1962, СССР
Билеты
Капитанская дочка 7.3
Капитанская дочка Kapitanskaya dochka
драма 1959, СССР
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