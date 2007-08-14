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Фильмография
тихон Хренников
Tikhon Khrennikov
Киноафиша
Персоны
тихон Хренников
тихон Хренников
Tikhon Khrennikov
Дата рождения
10 июня 1913
Возраст
94 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
14 августа 2007
Место рождения
Елец, Россия
Место смерти
Москва, Российская Федерация
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Мать
(1926)
7.6
Верные друзья
(1954)
7.5
Гусарская баллада
(1962)
Билеты
Фильмография тихон Хренников
5.7
Два товарища
Dva tovarishcha
комедия
2000, Россия
6.9
Дуэнья
Duenya
приключения, комедия
1978, СССР
6.2
Додумался, поздравляю!
Dodumalsya, pozdravlyayu
семейный
1977, СССР
6.3
Таланты и поклонники
Talents and Admirers
драма
1973, СССР
7.1
Руслан и Людмила
Ruslan i Lyudmila
фэнтези
1972, СССР
5
Товарищ Арсений
Comrade Arseniy
исторический
1964, СССР
7.5
Гусарская баллада
Gusarskaya ballada
мюзикл, комедия
1962, СССР
Билеты
7.3
Капитанская дочка
Kapitanskaya dochka
драма
1959, СССР
Онлайн
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