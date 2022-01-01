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Александр Борисов
Александр Борисов
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Александр Борисов
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Дата рождения
1 мая 1905
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
13 мая 1982
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Александра Борисова
Родился 1 мая 1905 года. Санкт-Петербург, Российская Империя (Россия).
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Фильмография Александра Борисова
Парадоксы
комедия
2020, Россия
4.0
Оперативная разработка
боевик, детектив
2007, Россия
5.0
Допинг для ангелов
криминал, драма
1990, СССР
5.0
Затерянные в песках
драма
1984, СССР
0.0
Водоворот
драма
1983, СССР
0.0
Капель
мелодрама
1981, СССР
6.0
Командир счастливой «Щуки»
военный, боевик
1972, СССР
7.0
Кроткая
драма
1960, СССР
6.0
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