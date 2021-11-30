Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Василий Меркурьев
Василий Меркурьев
Vasili Merkuryev
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Василий Меркурьев
Vasili Merkuryev
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 апреля 1904
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
12 мая 1978
Карьера
Актер
Биография Василий Меркурьев
Родился 6 апреля 1904 года. Остров, Псковская облать, Российская Империя (Россия).
Развернуть
Фильмография Василий Меркурьев
Ксения, любимая жена Федора
мелодрама
1974, СССР
5.0
Великий укротитель
семейный
1974, СССР
7.0
Москва-Кассиопея
фантастика, семейный, комедия
1973, СССР
6.0
Семь невест ефрейтора Збруева
комедия
1970, СССР
7.0
Поздний ребенок
мелодрама
1970, СССР
6.0
Дворянское гнездо
мелодрама
1969, СССР
6.0
Принимаю бой
драма, криминал
1963, СССР
5.0
Черемушки
комедия, мюзикл
1962, СССР
6.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Какой год по сюжету в фильме «Покровские ворота»?
Действие культового фильма разворачивается в 1956-1957 годах, кроме того, в финале мотоциклист уносит Хоботова и Людочку в 1980-е.
Написать
30 ноября 2021 11:17
Все статьи
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»