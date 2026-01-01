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Михаил Калатозов
Mikhail Kalatozov
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Михаил Калатозов
Михаил Калатозов
Mikhail Kalatozov
Дата рождения
28 декабря 1903
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
26 марта 1973
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Михаила Калатозова
Родился 28 декабря 1903 года. Тифлис, Российская Империя (Тбилиси, Грузия).
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Популярные фильмы
7.8
Я - Куба
(1964)
7.8
Летят журавли
(1957)
7.8
Неотправленное письмо
(1959)
Фильмография Михаила Калатозова
6.9
Красная палатка
Krasnaya palatka
драма, приключения
1969, СССР / Италия / Великобритания
7.8
Я - Куба
Soy Cuba
драма
1964, СССР / Куба
7.8
Неотправленное письмо
Neotpravlennoye pismo
драма
1959, СССР
Онлайн
7.8
Летят журавли
Letyat zhuravli
мелодрама, военный, драма
1957, СССР
Смотреть трейлер
6.3
Первый эшелон
Pervyy eshelon
драма, мелодрама, военный
1956, СССР
Онлайн
7.6
Верные друзья
Vernye druz'ya
комедия, мелодрама
1954, СССР
Билеты
6.4
Вихри враждебные
Vikhri vrazhdebnye
биография, драма
1953, СССР
Онлайн
6.1
Непобедимые
Nepobedimye
драма
1942, СССР
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Новости о Михаиле Калатозове
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