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Михаил Калатозов

Михаил Калатозов
Михаил Калатозов
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Дата рождения
28 декабря 1903
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
26 марта 1973
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Михаила Калатозова

Родился 28 декабря 1903 года. Тифлис, Российская Империя (Тбилиси, Грузия).

Фильмография Михаила Калатозова
Красная палатка
Красная палатка
драма, приключения 1969, СССР / Италия / Великобритания
7.0
Я - Куба
Я - Куба
драма 1964, СССР / Куба
7.0
Неотправленное письмо
Неотправленное письмо
драма 1959, СССР
7.0
Летят журавли
Летят журавли
мелодрама, военный, драма 1957, СССР
7.0
Верные друзья
Верные друзья
комедия, мелодрама 1954, СССР
7.0
Непобедимые
Непобедимые
драма 1942, СССР
6.0
Валерий Чкалов
Валерий Чкалов
драма, военный 1941, СССР
7.0
Соль Сванетии
Соль Сванетии
документальный 1930, СССР
7.0
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