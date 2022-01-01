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Михаил Калатозов
Михаил Калатозов
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Михаил Калатозов
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Дата рождения
28 декабря 1903
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
26 марта 1973
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Михаила Калатозова
Родился 28 декабря 1903 года. Тифлис, Российская Империя (Тбилиси, Грузия).
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Фильмография Михаила Калатозова
Красная палатка
драма, приключения
1969, СССР / Италия / Великобритания
7.0
Я - Куба
драма
1964, СССР / Куба
7.0
Неотправленное письмо
драма
1959, СССР
7.0
Летят журавли
мелодрама, военный, драма
1957, СССР
7.0
Верные друзья
комедия, мелодрама
1954, СССР
7.0
Непобедимые
драма
1942, СССР
6.0
Валерий Чкалов
драма, военный
1941, СССР
7.0
Соль Сванетии
документальный
1930, СССР
7.0
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