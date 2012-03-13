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Людмила Шагалова

Людмила Шагалова
Людмила Шагалова
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Дата рождения
6 апреля 1923
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
13 марта 2012
Карьера
Актриса
Биография Людмила Шагалова

Родилась 6 апреля 1923 года. Рогачёв, Гомельская губерния, СССР (Гомельская область, Беларусь).

Фильмография Людмила Шагалова
Где находится нофелет?
Где находится нофелет?
комедия, мелодрама 1987, СССР
7.0
Пеппи Длинныйчулок
Пеппи Длинныйчулок
детский, мюзикл, семейный 1984, СССР
6.0
Инопланетянка
Инопланетянка
комедия, фантастика 1984,
5.0
Ледяная внучка
Ледяная внучка
семейный, сказка 1980, СССР
6.0
Усатый нянь
Усатый нянь
комедия 1977, СССР
7.0
Подранки
Подранки
драма 1977, СССР
7.0
Незнакомый наследник
Незнакомый наследник
драма 1974, СССР
6.0
А вы любили когда-нибудь?
А вы любили когда-нибудь?
комедия, мюзикл 1974, СССР
4.0
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