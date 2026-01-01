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О персоне
Фильмография
Александр Хельд
Alexander Held
Киноафиша
Персоны
Александр Хельд
Александр Хельд
Alexander Held
Дата рождения
19 октября 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Последние дни Софии Шолль
(2005)
7.3
Состав
(2006)
7.2
Не/смотря ни на что
(2017)
Фильмография Александр Хельд
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Криминал
Год
Все
2017
2015
2006
2005
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
7.2
Не/смотря ни на что
Mein Blind Date mit dem Leben
комедия
2017, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
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7.2
Фрайштатт
Freistatt
драма
2015, Германия
7.3
Состав
Wholetrain
драма
2006, Германия / Польша
Смотреть трейлер
7.6
Последние дни Софии Шолль
Sophie Scholl - Die letzten Tage
биография, криминал, драма
2005, Германия
Смотреть трейлер
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