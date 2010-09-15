Фанатки на завтрак не остаются, 2010

Юная Лила возвращается в Германию после года учебы в США и влюбляется в Криса. Она еще не знает, что он является лидером модной рок-группы, от которой фанатеет ее младшая сестра Люси. Это обнаруживается, когда Крис по случайности остается ночевать в ее постели. Когда перед остальной группой и своим менеджером Крис относится к ней как к простой фанатке, Лила разочаровывается в нем и уходит, но вскоре тот извиняется и объясняет ей, что по контракту с лейблом он должен быть официально холост и не иметь отношений с девушками, чтобы не разочаровывать фанаток. Теперь герою приходится выбирать между любовью и карьерой…
После года, проведенного в США в качестве студентки по обмену, 17-летняя Лила возвращается домой в Германию, где влюбляется в привлекательного молодого человека по имени Криц. То чего Лила изначально не знала: за год ее отсутствия в Германии появилась молодежная супер-популярная группа, в одночасье добившаяся огромного успеха среди подростков. Слава группы еще не дошла до США, но в Германии они стали мегазвездами, а солистом группы как раз и является Криц. Когда Лила узнает об этом, трудности неизбежны. К тому же, Криц разделяет чувства Лилы к превеликому ужасу своего менеджера: по контракту Крицу запрещено иметь подружек, так это испортит его имидж одинокого красавчика. Есть ли шанс у любви Лилы и Крица?