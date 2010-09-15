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Фанатки на завтрак не остаются, 2010

2010 / Германия
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юная Лила возвращается в Германию после года учебы в США и влюбляется в Криса. Она еще не знает, что он является лидером модной рок-группы, от которой фанатеет ее младшая сестра Люси. Это обнаруживается, когда Крис по случайности остается ночевать в ее постели. Когда перед остальной группой и своим менеджером Крис относится к ней как к простой фанатке, Лила разочаровывается в нем и уходит, но вскоре тот извиняется и объясняет ей, что по контракту с лейблом он должен быть официально холост и не иметь отношений с девушками, чтобы не разочаровывать фанаток. Теперь герою приходится выбирать между любовью и карьерой… 

  • Фильм основан на идее сценаристок, Кристины Магдалены Хенн и Леа Шмидбауэр, работавших в соавторстве. До начала съемок было создано восемь версий сценария.
  • Большая часть съемок проходила в берлинском отеле Ritz-Carlton и его окрестностях. Съемки длились 40 дней лета 2009 года. 
  • Первоначально предполагалось, что фильм будет называться «Все для Лилы», но название было изменено из-за его сходства с вышедшей годом ранее экранизацией романа «Лила». Новое название происходит из отрывка из текста сценария.
  • Оператор Браво Бернд Яворек не только принял участие в фильме в качестве актера, но также создал мотивы для туристических афиш и обложек компакт-дисков. 

После года, проведенного в США в качестве студентки по обмену, 17-летняя Лила возвращается домой в Германию, где влюбляется в привлекательного молодого человека по имени Криц. То чего Лила изначально не знала: за год ее отсутствия в Германии появилась молодежная супер-популярная группа, в одночасье добившаяся огромного успеха среди подростков. Слава группы еще не дошла до США, но в Германии они стали мегазвездами, а солистом группы как раз и является Криц. Когда Лила узнает об этом, трудности неизбежны. К тому же, Криц разделяет чувства Лилы к превеликому ужасу своего менеджера: по контракту Крицу запрещено иметь подружек, так это испортит его имидж одинокого красавчика. Есть ли шанс у любви Лилы и Крица?

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 15 сентября 2010
Возраст 18+
Режиссер
Марк Ротемунд
Марк Ротемунд
В ролях
Анна Фишер
Костя Улльман
Костя Улльман
Инка Фридрих
Инка Фридрих
Нина Гуммих
Амбер Бонгард
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фанатки на завтрак не остаются 2 постера
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27 октября 2016 15:40
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