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Костя Улльман
Костя Улльман
Kostja Ullmann
О персоне
Фильмография
Костя Улльман
Kostja Ullmann
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Дата рождения
30 мая 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Кости Улльмана
Родился 30 мая 1984 года. Гамбург, Германия.
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Фильмография Кости Улльмана
Мы не можем по-другому
комедия, криминал, триллер
2020, Германия
4.0
Не/смотря ни на что
комедия
2017, Германия
7.0
Ангел - хранитель
триллер
2012, Германия
7.0
Фанатки на завтрак не остаются
комедия, мелодрама
2010, Германия
7.0
Чудо в Берлине
драма
2008, Германия
6.0
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