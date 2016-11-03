Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Добро пожаловать в Германию Добро пожаловать в Германию
Киноафиша Фильмы Добро пожаловать в Германию
Willkommen bei den Hartmanns

Добро пожаловать в Германию, 2016

2016 / Германия
6.5 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Семья уважаемого мюнхенского хирурга Хартманна только кажется идеальной. Сам Хартманн мучительно борется со старением, его жена тихо скатывается в бытовой алкоголизм, только что переживший развод сын пропадает на работе в Шанхае, а дочь, похоже, положила личную жизнь на алтарь скучной науки. Все меняется, когда одержимая благотворительностью фрау Хартманн решает взять «на постой» беженца: с появлением тихого африканца Дьялло жизнь встает на новые рельсы... Национальный хит популярного актера и режиссера дилогии-бестселлера «Мужчины в большом городе» («Männerherzen») Симона Ферховена.

6.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 13 ноября 2020
Премьера в мире 3 ноября 2016
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Симон Ферхоэвен
В ролях
Зента Бергер
Хайнер Лаутербах
Хайнер Лаутербах
Полина Рожински
Элиас ЭмБарек
Элиас ЭмБарек
Флориан Давид Фиц
Флориан Давид Фиц
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Добро пожаловать в Германию 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Добро пожаловать в Германию
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Стартует Фестиваль семейных и детских фильмов «Владимирская вишня» 12 октября во Владимирской области начинаются показы Юбилейного 5-го Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «Владимирская вишня». Мероприятия пройдут в 8 городах и
Написать
9 октября 2017 15:47
Европейский кинофестиваль WEST WIND пройдет в Санкт-Петербурге С 19 по 23 апреля в Петербурге в кинотеатре «Англетер» пройдет пятый фестиваль европейского кино WEST WIND. В программу фестиваля ежегодно входят европейские претенденты на
Написать
12 апреля 2017 16:50
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Related video
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Приложение киноафиши