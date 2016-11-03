Добро пожаловать в Германию, 2016

Семья уважаемого мюнхенского хирурга Хартманна только кажется идеальной. Сам Хартманн мучительно борется со старением, его жена тихо скатывается в бытовой алкоголизм, только что переживший развод сын пропадает на работе в Шанхае, а дочь, похоже, положила личную жизнь на алтарь скучной науки. Все меняется, когда одержимая благотворительностью фрау Хартманн решает взять «на постой» беженца: с появлением тихого африканца Дьялло жизнь встает на новые рельсы... Национальный хит популярного актера и режиссера дилогии-бестселлера «Мужчины в большом городе» («Männerherzen») Симона Ферховена.