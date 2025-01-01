Бросив учебу в опостылевшем университете, друзья-студенты Фелипе и Пастрано держат путь в Мадрид, где рассчитывают найти себе жен из состоятельных дворянских семей и таким образом устроить свою судьбу. В столице Фелипе с первого взгляда влюбляется в донью Марту, уже сосватанную за пожилого капитана Урбино. Девушка же отвечает Фелипе взаимностью и потому вынуждена идти на различные уловки, чтобы сорвать венчание с престарелым женихом.
Двое бедных испанских студентов отправляются на поиски счастья в Мадрид. Здесь они решают устроить свою судьбу, женившись на девушках из дворянской семьи. Но одну из них — Марту — отец прочит за богатого престарелого дворянина.
Девушка, не желая выходить за старика, выдает себя за недотрогу, давшую обет девственности. Марте удается убедить отца в своем благочестии, а ее престарелый кандидат в мужья, проявив благородство, отказывается от брака в пользу более молодого претендента и даже выделяет ей приданое.
|6 июня 1980
|Россия
|12+