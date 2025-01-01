Двое бедных испанских студентов отправляются на поиски счастья в Мадрид. Здесь они решают устроить свою судьбу, женившись на девушках из дворянской семьи. Но одну из них — Марту — отец прочит за богатого престарелого дворянина.

Девушка, не желая выходить за старика, выдает себя за недотрогу, давшую обет девственности. Марте удается убедить отца в своем благочестии, а ее престарелый кандидат в мужья, проявив благородство, отказывается от брака в пользу более молодого претендента и даже выделяет ей приданое.