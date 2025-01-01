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Киноафиша Фильмы Благочестивая Марта

Благочестивая Марта

Blagochestivaya Marta 18+
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О фильме

Бросив учебу в опостылевшем университете, друзья-студенты Фелипе и Пастрано держат путь в Мадрид, где рассчитывают найти себе жен из состоятельных дворянских семей и таким образом устроить свою судьбу. В столице Фелипе с первого взгляда влюбляется в донью Марту, уже сосватанную за пожилого капитана Урбино. Девушка же отвечает Фелипе взаимностью и потому вынуждена идти на различные уловки, чтобы сорвать венчание с престарелым женихом.

  • Фильм поставлен по мотивам одноименной комедии испанского драматурга, доктора богословия и монаха Тирсо де Молина (1636).
  • Однажды на съемках случился курьез. Нужно было отснять сцены, в которых Фелипе (Эммануил Виторган) и Пастрано (Николай Караченцов) едут на лошадях и распевают песню «У нас в Испании». Общие планы были отсняты без проблем: оба актера уверенно держались в седле, а погода благоприятствовала киногруппе. На следующий день при съемке крупных планов возникла проблема. Владельцам лошадей недоплатили, и животных не оказалось на площадке. Виторгану и Караченцову пришлось по команде Яна Фрида залезать на шеи членов съемочной группы, чтобы закончить эпизод.
  • Ради роли Марты Маргарита Терехова отказалась от съемок в «Чародеях».

Двое бедных испанских студентов отправляются на поиски счастья в Мадрид. Здесь они решают устроить свою судьбу, женившись на девушках из дворянской семьи. Но одну из них — Марту — отец прочит за богатого престарелого дворянина.

Девушка, не желая выходить за старика, выдает себя за недотрогу, давшую обет девственности. Марте удается убедить отца в своем благочестии, а ее престарелый кандидат в мужья, проявив благородство, отказывается от брака в пользу более молодого претендента и даже выделяет ей приданое.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 6 июня 1980
Дата выхода
6 июня 1980 Россия 12+
Производство Gosteleradio USSR, Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Blagochestivaya Marta, Marta the Pious Woman, Благочестивая Марта
Режиссер
Ян Фрид
В ролях
Маргарита Терехова
Маргарита Терехова
Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Светлана Тома
Светлана Тома
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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