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Сьераневада Сьераневада
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Sieranevada

Сьераневада, 2016

2016 / Румыния / Франция / Босния и Герцеговина / Хорватия / Македония
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Ларри, успешный врач-невролог, вместе с женой приезжает в Бухарест на поминки отца. Гости уже в сборе и ждут священника. Незадолго до этого в Париже произошел теракт, и поэтому вскоре все разговоры начинают вращаться вокруг горячей темы. Возникает жаркий спор, в котором присутствующие разделяются на два непримиримых лагеря. Ларри пытается успокоить гостей, но это не удается ни ему, ни долгожданному священнику. Когда, наконец, запал спорщиков иссякает, прибытие незваного гостя окончательно превращает поминки в хаос, где каждый пытается свести со всеми счеты.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 53 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 12 мая 2016
Возраст 16+
Режиссер
Кристи Пую
Кристи Пую
В ролях
Мими Брэнеску
Богдан Думитраке
Эугения Босынчяну
Ана Чонтя
Валер Деллакеза
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сьераневада 2 постера
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Сьераневада
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2 ноября 2020 15:20
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