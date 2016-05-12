Сьераневада, 2016

Ларри, успешный врач-невролог, вместе с женой приезжает в Бухарест на поминки отца. Гости уже в сборе и ждут священника. Незадолго до этого в Париже произошел теракт, и поэтому вскоре все разговоры начинают вращаться вокруг горячей темы. Возникает жаркий спор, в котором присутствующие разделяются на два непримиримых лагеря. Ларри пытается успокоить гостей, но это не удается ни ему, ни долгожданному священнику. Когда, наконец, запал спорщиков иссякает, прибытие незваного гостя окончательно превращает поминки в хаос, где каждый пытается свести со всеми счеты.