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Валериу Андрюцэ
Валериу Андрюцэ
Valeriu Andriuta
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Валериу Андрюцэ
Valeriu Andriuta
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Дата рождения
22 декабря 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Сынжерей, Молдавия
Биография Валериу Андрюцэ
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Фильмография Валериу Андрюцэ
Молоко птицы
драма
2021, Россия
6.0
Выпускной
драма
2016, Румыния / Франция / Бельгия
7.0
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Мечта подростка разбивается о суровую реальность в трейлере драмы Евгения Марьяна «Молоко птицы»
Главные роли сыграли Елена Лядова и Виталий Назаренко.
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6 октября 2021 10:33
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