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Влад Иванов
Влад Иванов
Vlad Ivanov
О персоне
Фильмография
Влад Иванов
Vlad Ivanov
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Дата рождения
4 августа 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Влада Иванова
Родился 4 августа 1969 года. Ботошани, Румыния.
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Фильмография Влада Иванова
Свистуны
комедия
2019, Румыния / Франция / Германия
5.0
Закат
драма
2018, Венгрия
6.0
Семейные фотографии
драма
2016, Румыния / Франция / Бельгия
7.0
Собаки
драма, триллер, вестерн
2016, Румыния / Франция / Болгария / Катар
7.0
Поза ребенка
драма
2013, Румыния
7.0
Сказки Золотого века
комедия, исторический
2009, Франция / Румыния
7.0
Полицейский, имя прилагательное
криминал, драма
2009, Румыния
7.0
Черное море
драма
2008, Италия
6.0
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