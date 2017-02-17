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Ана, любовь моя Ана, любовь моя
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Ana, mon amour

Ана, любовь моя, 2016

2016 / Румыния / Германия / Франция
6.8 Оцените
10 голосов
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О фильме

Тома и Ана похожи на идеальную пару — их отношения строятся на взаимном уважении и чувстве равенства. Ана росла не в самой благополучной семье — возможно, именно это является причиной внезапных приступов панических атак, которыми страдает девушка. Тома берет на себя заботу о ней и находит ей психолога. Слабость Аны дает возможность Тома проявить свою силу и заботу. Ожидая ребенка, Ана решает пройти курс аналитического психоанализа, благодаря которому она полностью избавляется от приступов и начинает ощущать себя гораздо более сильной и независимой личностью. К полной неожиданности для Тома, который только-только начал ощущать вкус роли «настоящего мужчины».

6.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 17 февраля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Калин Питер Нецер
В ролях
Диана Каваллиоти
Кармен Тэнасе
Василь Мурару
Адриан Титьени
Таня Попа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ана, любовь моя 2 постера
Берлинале «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения
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