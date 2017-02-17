Ана, любовь моя, 2016

Тома и Ана похожи на идеальную пару — их отношения строятся на взаимном уважении и чувстве равенства. Ана росла не в самой благополучной семье — возможно, именно это является причиной внезапных приступов панических атак, которыми страдает девушка. Тома берет на себя заботу о ней и находит ей психолога. Слабость Аны дает возможность Тома проявить свою силу и заботу. Ожидая ребенка, Ана решает пройти курс аналитического психоанализа, благодаря которому она полностью избавляется от приступов и начинает ощущать себя гораздо более сильной и независимой личностью. К полной неожиданности для Тома, который только-только начал ощущать вкус роли «настоящего мужчины».