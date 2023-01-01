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Выпускной Выпускной
Киноафиша Фильмы Выпускной Награды и номинации фильма Выпускной
Bacalaureat Выпускной 2016 / Румыния / Франция / Бельгия
7.3 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Выпускной

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2016 Каннский кинофестиваль 2016
Лучший режиссер
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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